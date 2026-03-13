О количестве ликвидированных российских военных по состоянию на 13 марта и их технике, сгоревшей под ударами ВСУ, рассказали в Генштабе.
Какие потери России?
С начала полномасштабного вторжения потери России в войне составляют:
- личного состава – около 1 277 620 (+860) человек;
- танков – 11 773 (+7);
- боевых бронированных машин – 24 202 (+5);
- артиллерийских систем – 38 369 (+50);
- РСЗО – 1 685 (+4);
- средств ПВО – 1331 (+2);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 349 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 175 139 (+2071);
- крылатых ракет – 4403 (+0);
- кораблей/катеров – 31 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 83223 (+189);
- специальной техники – 4088 (+0).
Потери врага на 13 марта / Инфографика Генштаба
Кстати, военный обозреватель Иван Тимочко отметил, что Россия потратила значительные ресурсы, чтобы хотя бы символически показать пересечение границы Днепропетровской области. Однако именно в этом регионе произошло заметное продвижение Сил обороны.
Как Силы обороны бьют по оккупантам?
Украинские военные недавно уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300В, радиолокационную станцию С-300 и склады боеприпасов на оккупированных территориях.
11 марта Генштаб сообщил о поражении комплекса "Бук-М1" на оккупированной части Запорожской области и командного пункта возле Авдеевки. Кроме того, Силы обороны ударили по пунктам управления российских войск в Селидово.
Отрабатывают наши военные и по российскому тылу. Так, украинские бойцы нанесли удар по заводу "Кремний Эл" в Брянской области. Туда полетели ракеты Storm Shadow.