Украинские военные били по логистике оккупантов, масштабы ущерба уточняются. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Что известно об операции ВСУ?

В ночь на 12 марта украинские военные уничтожили ЗРК С-300В в районе Боровенек Луганской области. Также был поражен вражеский командно-наблюдательный пункт на запорожском направлении.

На Луганщине Силы обороны также взорвали склад боеприпасов, технических средств и эшелон с горюче-смазочными материалами россиян.

На временно оккупированной территории Крыма ВСУ ударили по радиолокационной станции ЗРК С-300. Взрывы тогда прогремели в Севастополе.

Также в результате попадания по складам россиян в Донецкой области, было уничтожено около 6000 вражеских боеприпасов.

В Генштабе отметили, что такие операции сильно деморализуют российских военных, снижая способность по обеспечению и любых штурмовых действий.

