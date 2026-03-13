Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Какие результаты операции ВСУ?
В Генштабе рассказали, что операцию провели подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины в районе Гуляйполя Запорожской области.
По словам военных, эти беспилотники враг использует для воздушной разведки, обнаружения позиций украинских подразделений и корректировки артиллерийского огня.
Известно также, что ориентировочная стоимость одного такого БпЛА составляет более 300 тысяч долларов США.
Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что война в Украине вступила в новую стадию, где решающую роль играют беспилотные системы.
По его словам, Силы обороны и в дальнейшем удерживают преимущество в применении FPV-дронов мультироторного типа, хотя россияне уже приобрели способность производить более 19 тысяч FPV-дронов в сутки.
Враг продолжает нести потери: последние новости
В ночь на 12 марта украинские военные уничтожили ЗРК С-300В в районе Боровенек Луганской области. Также был поражен вражеский командно-наблюдательный пункт на Запорожском направлении.
В Донецкой области, примерно в 15 километрах от Покровска, бойцы Сил обороны ударили по пунктам управления российской армии. Попадание произошло в городе Селидово.
На днях украинские воины также ударили крылатыми ракетами по предприятию Кремний Эл в Брянске, применив Storm Shadow. По словам военных, этот завод играет важную роль в создании российского высокоточного вооружения.