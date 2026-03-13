Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Які результати операції ЗСУ?

У Генштабі розповіли, що операцію провели підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у районі Гуляйполя Запорізької області.

За словами військових, ці безпілотники ворог використовує для повітряної розвідки, виявлення позицій українських підрозділів та коригування артилерійського вогню.

Відомо також, що орієнтовна вартість одного такого БпЛА становить понад 300 тисяч доларів США.

Військові знищили російські дороговартісні дрони: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що війна в Україні вступила в нову стадію, де вирішальну роль відіграють безпілотні системи.

За його словами, Сили оборони й надалі утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу, хоча росіяни вже набули спроможності виробляти понад 19 тисяч FPV-дронів на добу.

