Місцеві жителі повідомляли про прольоти безпілотників, стрілянину та ураження кількох військових об'єктів. Атаку на тимчасово окупований півострів відслідковували в телеграм-каналі "Крымский ветер".
Що відбувалося на півострові?
Близько 00:50 стрілянина почалася вздовж узбережжя від Миколаївки до Піщаного. За словами очевидців, між Миколаївкою та Береговим працював російський зенітний комплекс "Панцир", а в районі Піщаного чули черги з великокаліберного кулемета. О 01:06 над морем неподалік Берегового зафіксували потужний вибух. Невдовзі безпілотник пролетів над морем у напрямку Качі.
Місцеві пабліки Криму скаржилися на атаку
Приблизно о 01:12 там пролунали вибухи та з'явилося яскраве зарево. Місцеві інформували щонайменше про чотири потужні вибухи на аеродромі "Кача". У районі об'єкта спостерігали трасери, роботу прожекторів і запуск сигнальних ракет.
Також повідомлялося про проліт дрона над районом бухти Омега у Севастополі. Безпілотник рухався з півночі або північного сходу у бік Камишової та Козачої бухт. Через хвилину після цього місцеві почули вибух.
Ще один приліт зафіксували біля мису Фіолент, де окупанти відкривали вогонь з кулеметів та стрілецької зброї. За словами очевидців, у цьому районі зенітні комплекси "Панцир" певний час не працювали, а російські військові стріляли переважно зі стрілецької зброї.
Водночас у районі Ялтинського кільця системи ППО продовжували вести вогонь.
Водночас у районі Ялтинського кільця системи ППО продовжували вести вогонь. Близько 01:39 стрілянину та вибухи чули і в Бахчисараї – там були помітні спалахи. Пізніше повідомили про влучання по військовій частині в районі вулиць Чехова та Сімферопольської, де розташовані склади військової техніки. Також вибухи лунали поблизу аеропорту "Сімферополь".
Атака, ймовірно, дісталася до військової частини ворога / Скриншот
За даними очевидців, у районах Миколаївки, Роздолля та Вінницького в небі помічали безпілотники, після чого пролунали вибухи. О 01:55 знову зафіксували подвійний вибух на аеродромі "Кача". Z-ресурси також підтвердили проліт безпілотників у цьому районі.
За їхніми даними, поблизу розташована позиція російського зенітного комплексу С-400. Близько 04:00 мешканці Сімферополя повідомили про потужний вибух – за попередніми даними, під атакою могла опинитися Таврійська ТЕС. У районі електростанції працювали комплекси "Панцир". Крім того, дуже сильний вибух зафіксували на військовому аеродромі "Бельбек".
Активна стрілянина, вибухи та проліт безпілотників спостерігалися також у районі Козачої бухти в Севастополі, де базується 810-та бригада морської піхоти Росії.
Як атаку коментують росіяни?
Міноборони країни-агресорки традиційно відзвітувало про успішну роботу ППО по нібито українських БпЛА. Так, окупанти, мовляв, змогли збити 176 дронів за ніч.
Зокрема, у Севастополі теж повідомили деталі нічної атаки безпілотників. За словами окупаційного губернатора міста Михайла Развожаєва, російська ППО нібито збила загалом 53 дрони. Він заявив, що це була одна з найтриваліших атак на місто за останній час. За його словами, обійшлося без постраждалих.
Проте, без наслідків таки не минулося:
- у кількох районах Севастополя зафіксували пошкодження після падіння уламків безпілотників;
- у районі Нижньої Голландії вибухова хвиля вибила вікна у багатоповерхівці та спричинила пожежу в гаражі;
- на проспекті Генерала Острякова уламок дрона пробив дах будинку;
- пожежі виникли поблизу Золотого пляжу та в балці Бермана;
- у районі Монастирського шосе пошкоджено дах прибудови приватного будинку;
- на Фіолентівському шосе уламок безпілотника розбив вікно.
За словами окупаційної влади, відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.
Чи долітають добрі дрони до глибокого тилу ворога?
Військові експерти, зокрема Анатолій Храпчинський, стверджують, що удари українських військових по об'єктах країни-агресорки вже мають стратегічний характер.
Нещодавно українські дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Тихорецьк" у Краснодарському краї Росії, унаслідок чого на об'єкті спалахнула велика пожежа.
Крім того, удару зазнав завод "Кремній Ел" у Брянську. За попередніми даними, ціллю могли бути компоненти, пов'язані з виробництвом двигуна для ракети "Изделие-30".