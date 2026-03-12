Про таке поінформували у пресслужбі 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.

Що відомо про атаку на пункти управління ворога?

Влучання сталося в місті Селидове Покровського району на Донеччині. Це понад 20 кілометрів від лінії фронту та 15 кілометрів на південний схід від Покровська.

Де розташоване Селидове: дивіться карту DeepState

До операції долучилися військові 7-го корпусу ДШВ та 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем. За підсумками проведених дій підтверджено ураження трьох ключових об'єктів російських окупаційних сил.

Йдеться, зокрема, про пункт тимчасового розміщення підрозділу безпілотників, який, за попередніми даними, працював в інтересах 76-ї десантно-штурмової дивізії країни-агресорки. У будівлі перебували й окупанти, які використовували її як укриття.

Зауважте! Саме цю дивізію російські війська застосовують для наступальних дій на Покровському напрямку з грудня 2025 року, повідомили у ЗСУ.

Ураження командних пунктів ворога: дивіться відео ДШВ

Також було уражено пункт управління загону "Зевс" 8-го окремого батальйону безпілотних систем 2-ї загальновійськової армії Росії, де знаходилися російські військові.

Окрім цього, під удар потрапили пункт тимчасової дислокації та командний пункт 1-го мотострілецького батальйону 30-ї окремої мотострілецької бригади.

За наявною інформацією, солдати та офіцери командування батальйону базувалися на території місцевого готельного комплексу. Наразі дані щодо втрат противника уточнюються.

Знищення цих об'єктів суттєво послаблює координацію ворожих підрозділів безпілотних систем та управління військами противника у Покровській агломерації,

– підкреслили військові.

