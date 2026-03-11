Про це 10 березня повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ.

Що відомо про операцію ДШВ?

Підрозділи ДШВ продовжують наступальні дії на Олександрівському напрямку, завдаючи ворогу суттєвих втрат як у живій силі, так і у техніці.

Під час точного вогневого удару по одному з окупованих населених пунктів українські бійці ліквідували 10 окупантів. Крім того, було знищено дві одиниці автомобільної техніки та три квадроцикли, які ворог використовував для маневрів та підвезення особового складу.

Важливо! Наступальна операція на Олександрівському напрямку стартувала 29 січня. Станом на 2 березня українським оборонцям вдалось звільнити від окупантів 9 населених пунктів, робота над ще декількома – триває. У Генштабі зауважили, що над операцією працюють військові частини та підрозділи Десантно-штурмових військ. З початку наступальної операції оборонці ліквідували 4 355 окупантів, ще 2 167 поранили й 15 вдалось взяти у полон.

Які наразі втрати ворога?