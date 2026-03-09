Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ та Генштаб ЗСУ.

Що втратили росіяни внаслідок ударів?

У ЗСУ розповіли, що підрозділи ССО завдали ударів по низці ворожих об'єктів у Криму, на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Запоріжжі.

Під вогонь бійців потрапила ворожа ППО. Йдеться про радіолокаційні станції "Оборона-14", "Небо-У" та дві інші РЛС зі складу ЗРК С-300. Зазначається, що останні були розміщені у радіопрозорих куполах у тимчасово окупованій Євпаторії.

Цікаво, що завдяки радіопрозорому куполу на РЛС антена може обертатись в різних напрямках, приховуючи її орієнтацію, пояснили військові.

Знищення ворожих РЛС суттєво підриває спроможності ворога виявляти та знищувати повітряні цілі,

– додали в ССО ЗСУ.

Крім того, під ударом був елемент командного пункту однієї з бригад морської піхоти армії Росії у Зачатівці.

Сили оборони України вгатили по об'єктах росіян: дивіться відео

У Генштабі додали, що також бійці вивели з ладу ЗРК "Бук-М3" на Луганщині, командно-спостережні пункти ворожого підрозділу зі складу "Рубікон" біля Донецька та на Запоріжжі.

Противник зазнав втрат й серед особового складу. Удари стались біля Родинського та Полтавки на Донеччині, а також Петропавлівки, що на Харківщині.

"Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються", – додали в Генштабі.

За словами командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді "Мадяра", для ударів використали українські FP-2 з бойовою частиною 60 – 100 кілограмів.

Українські військові запевнили, що продовжують асиметричні операції, щоб послабити можливості ворога воювати проти України.

