Про актуальні втрати ворога інформує Генштаб.

Які втрати у Росії?

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:

особового складу – близько 1 274 990 (+950) осіб;

танків – 11 758 (+13);

бойових броньованих машин – 24 174 (+7);

артилерійських систем – 38 202 (+73);

РСЗВ – 1 679 (+4);

засобів ППО – 1 328 (+2);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 349 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 168 809 (+2 169);

крилатих ракет – 4 403 (+0);

кораблів/катерів – 31 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 82 510 (+221);

спеціальної техніки – 4 087 (+4).



Втрати ворога на 10 березня / Інфографіка Генштабу

Яких ще значних втрат зазнали росіяни за останній час?