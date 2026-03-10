Про актуальні втрати ворога інформує Генштаб.
Дивіться також Від початку року Україна вдарила по 3 великих заводах, 2 арсеналах та ключовому полігоні Росії
Які втрати у Росії?
З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:
- особового складу – близько 1 274 990 (+950) осіб;
- танків – 11 758 (+13);
- бойових броньованих машин – 24 174 (+7);
- артилерійських систем – 38 202 (+73);
- РСЗВ – 1 679 (+4);
- засобів ППО – 1 328 (+2);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 349 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 168 809 (+2 169);
- крилатих ракет – 4 403 (+0);
- кораблів/катерів – 31 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 82 510 (+221);
- спеціальної техніки – 4 087 (+4).
Втрати ворога на 10 березня / Інфографіка Генштабу
Яких ще значних втрат зазнали росіяни за останній час?
8 березня стало відомо, що українські Сили оборони здійснили атаки на зенітний комплекс "Панцир-С1", десантний катер і пункти управління безпілотниками на окупованих територіях та в Росії. Крім того, удари були завдані по пунктах управління безпілотниками на ТОТ та у Росії.
Також українські ССО знищили кілька РЛС в Криму, підриваючи здатність ворога виявляти повітряні цілі. Під час атаки були уражені командні пункти армії Росії та ЗРК "Бук-М3" на Луганщині. Відомо, що втрати є й серед особового складу ворога.
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що Сили оборони України завдали ударів по заводу "Точмаш" у Донецьку, який використовували для зберігання і виготовлення безпілотників. Це був потужний удар високоточними ракетами, окрім Донецьку, також були вибухи у Волновасі, Ясинуватій.