Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Які удари по російських об'єктах були здійснені у 2026 році?
Сили оборони України у ніч на 13 січня вдарили по підприємству "Атлант Аеро" у місті Таганрог Ростовської області. Використовувались ракети українського виробництва.
Цей завод проєктує, виготовляє та випробовує ударно-розвідувальні дрони типу "Молнія". Окрім цього, виробляє частин комплектації до безпілотника "Оріон".
По Державному центральному міжвидовому полігону міноборони Росії "Капустин Яр" в Астраханській області вгатили 5 лютого. Вдалося пошкодити технічну споруду, що обслуговувала балістичні ракети середньої дальності, монтажний корпус та склад матеріально-технічного забезпечення.
"Капустин Яр" – один з ключових ракетних полігонів ворога. Він є основним центром випробувань нової зброї, включаючи "Орєшнік".
Окрім цього, 9 лютого Сили оборони вдарили по складу БпЛА поблизу Ростова-на-Дону. Завдяки цьому вдалось ліквідувати три контейнери із FPV-дронами та комплектуючими.
Знищили близько 6 тисяч дронів. Також пошкодили декілька контейнерів із безпілотниками.
В районі Катлубаня у Волгоградській області вночі 12 лютого Україна вдарила по комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин арсеналу ГРАУ (Головного ракетно-артилерійського управління міноборони Росії).
Цей арсенал є одним із найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів Росії. По ньому також застосували українську зброю – FP-5 "Фламінго". Удар спричинив потужні вибухи з подальшою вторинною детонацією.
До того ж Україна вдарила по "Мічуринському заводу Прогрес" – підприємству з виробництва високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем, в Мічурінську Тамбовської області. На території заводу спалахнула пожежа.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних Сил в ніч на 21 лютого вдарили по підприємству російського ВПК "Воткінський завод". Використовувались крилаті ракети FP-5 "Фламінго". Вдалось зруйнували виробничий цех №22.
На заводі у місті Воткінськ виробляють:
- міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М";
- балістичні ракети ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для підводних човнів проєкту 955А "Борей-А";
- балістичні ракети типу 9М723-1 для ОТРК "Іскандер-М" та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу "Кинжал".
Що відомо про втрати Росії у війні?
Українські захисники завдали серії точних ударів по російських об'єктах у тимчасово окупованому Криму, зокрема по трьох зенітних ракетно-гарматних комплексах "Панцир-С1", мобільній вогневій групі, швидкісному десантному катеру проєкту "БК-16" у Новоозерному та військовій інфраструктурі на аеродромі Кіровське. Там було знищено місця зберігання ударно-розвідувальних безпілотників "Оріон" і чотири станції управління дронами.
Українські десантники запобігли мінуванню території поблизу Загризового на Куп'янському напрямку, ліквідувавши диверсійну групу росіян у стрілецькому бою. Бійці 2-го аеромобільного батальйону 77-ї бригади оперативно виявили пересування противника, який намагався закласти міни, щоб ускладнити маневри Збройних сил України. Завдяки швидкій реакції десантників та залученню штурмової групи загрозу вдалося нейтралізувати, а спробу операції противника зірвати.
Після атаки на військово-морську базу в Новоросійську підтверджено пошкодження двох фрегатів Чорноморського флоту Росії – "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров". Удар, який було завдано 2 березня 2026 року за участю понад 200 безпілотників СБУ та Сил оборони України, також вивів з ладу нафтоналивний термінал та спричинив загибель трьох і поранення чотирнадцяти російських моряків.