Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Які удари по російських об'єктах були здійснені у 2026 році?

Сили оборони України у ніч на 13 січня вдарили по підприємству "Атлант Аеро" у місті Таганрог Ростовської області. Використовувались ракети українського виробництва.

Цей завод проєктує, виготовляє та випробовує ударно-розвідувальні дрони типу "Молнія". Окрім цього, виробляє частин комплектації до безпілотника "Оріон".

По Державному центральному міжвидовому полігону міноборони Росії "Капустин Яр" в Астраханській області вгатили 5 лютого. Вдалося пошкодити технічну споруду, що обслуговувала балістичні ракети середньої дальності, монтажний корпус та склад матеріально-технічного забезпечення.

"Капустин Яр" – один з ключових ракетних полігонів ворога. Він є основним центром випробувань нової зброї, включаючи "Орєшнік".

Окрім цього, 9 лютого Сили оборони вдарили по складу БпЛА поблизу Ростова-на-Дону. Завдяки цьому вдалось ліквідувати три контейнери із FPV-дронами та комплектуючими.

Знищили близько 6 тисяч дронів. Також пошкодили декілька контейнерів із безпілотниками.

В районі Катлубаня у Волгоградській області вночі 12 лютого Україна вдарила по комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин арсеналу ГРАУ (Головного ракетно-артилерійського управління міноборони Росії).

Цей арсенал є одним із найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів Росії. По ньому також застосували українську зброю – FP-5 "Фламінго". Удар спричинив потужні вибухи з подальшою вторинною детонацією.

До того ж Україна вдарила по "Мічуринському заводу Прогрес" – підприємству з виробництва високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем, в Мічурінську Тамбовської області. На території заводу спалахнула пожежа.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних Сил в ніч на 21 лютого вдарили по підприємству російського ВПК "Воткінський завод". Використовувались крилаті ракети FP-5 "Фламінго". Вдалось зруйнували виробничий цех №22.

На заводі у місті Воткінськ виробляють:

міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М";

балістичні ракети ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для підводних човнів проєкту 955А "Борей-А";

балістичні ракети типу 9М723-1 для ОТРК "Іскандер-М" та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу "Кинжал".

Що відомо про втрати Росії у війні?