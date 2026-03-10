Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Какие удары по российским объектам были осуществлены в 2026 году?
Силы обороны Украины в ночь на 13 января ударили по предприятию "Атлант Аэро" в городе Таганрог Ростовской области. Использовались ракеты украинского производства.
Этот завод проектирует, изготавливает и испытывает ударно-разведывательные дроны типа "Молния". Кроме этого, производит части комплектации к беспилотнику "Орион".
По Государственному центральному межвидовому полигону минобороны России "Капустин Яр" в Астраханской области был обстрелян 5 февраля. Удалось повредить техническое сооружение, обслуживавшее баллистические ракеты средней дальности, монтажный корпус и склад материально-технического обеспечения.
"Капустин Яр" – один из ключевых ракетных полигонов врага. Он является основным центром испытаний нового оружия, включая "Орешник".
Кроме этого, 9 февраля Силы обороны ударили по по складу БПЛА вблизи Ростова-на-Дону. Благодаря этому удалось ликвидировать три контейнера с FPV-дронами и комплектующими.
Уничтожили около 6 тысяч дронов. Также повредили несколько контейнеров с беспилотниками.
В районе Катлубаня в Волгоградской области ночью 12 февраля Украина ударила по комплексному хранению ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ арсенала ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны России).
Этот арсенал является одной из крупнейших площадок для хранения боеприпасов России. По нему также применили украинское оружие – FP-5 "Фламинго". Удар вызвал мощные взрывы с последующей вторичной детонацией.
К тому же Украина ударила по "Мичуринскому заводу "Прогресс" – предприятию по производству высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем, в Мичуринске Тамбовской области. На территории завода вспыхнул пожар.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил в ночь на 21 февраля ударили по предприятию российского ВПК "Уоткинский завод". Использовались крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Удалось разрушить производственный цех №22.
На заводе в городе Уоткинск производят:
- межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М";
- баллистические ракеты ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для подводных лодок проекта 955А "Борей-А";
- баллистические ракеты типа 9М723-1 для ОТРК "Искандер-М" и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал".
Что известно о потерях России в войне?
Украинские защитники нанесли серии точных ударов по российским объектам во временно оккупированном Крыму, в частности по трем зенитным ракетно-пушечным комплексам "Панцирь-С1", мобильной огневой группе, скоростному десантному катеру проекта "БК-16" в Новоозерном и военной инфраструктуре на аэродроме Кировское. Там были уничтожены места хранения ударно-разведывательных беспилотников "Орион" и четыре станции управления дронами.
Украинские десантники предотвратили минирование территории вблизи Загрызово на Купянском направлении, ликвидировав диверсионную группу россиян в стрелковом бою. Бойцы 2-го аэромобильного батальона 77-й бригады оперативно обнаружили передвижения противника, который пытался заложить мины, чтобы усложнить маневры Вооруженных сил Украины. Благодаря быстрой реакции десантников и привлечению штурмовой группы угрозу удалось нейтрализовать, а попытку операции противника сорвать.
После атаки на военно-морскую базу в Новороссийске подтверждено повреждение двух фрегатов Черноморского флота России – "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Удар, который был нанесен 2 марта 2026 года с участием более 200 беспилотников СБУ и Сил обороны Украины, также вывел из строя нефтеналивной терминал и вызвал гибель трех и ранения четырнадцати российских моряков.