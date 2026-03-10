Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Читайте также Минус почти тысяча оккупантов и техника: потери врага на 8 марта

Какие удары по российским объектам были осуществлены в 2026 году?

Силы обороны Украины в ночь на 13 января ударили по предприятию "Атлант Аэро" в городе Таганрог Ростовской области. Использовались ракеты украинского производства.

Этот завод проектирует, изготавливает и испытывает ударно-разведывательные дроны типа "Молния". Кроме этого, производит части комплектации к беспилотнику "Орион".

По Государственному центральному межвидовому полигону минобороны России "Капустин Яр" в Астраханской области был обстрелян 5 февраля. Удалось повредить техническое сооружение, обслуживавшее баллистические ракеты средней дальности, монтажный корпус и склад материально-технического обеспечения.

"Капустин Яр" – один из ключевых ракетных полигонов врага. Он является основным центром испытаний нового оружия, включая "Орешник".

Кроме этого, 9 февраля Силы обороны ударили по по складу БПЛА вблизи Ростова-на-Дону. Благодаря этому удалось ликвидировать три контейнера с FPV-дронами и комплектующими.

Уничтожили около 6 тысяч дронов. Также повредили несколько контейнеров с беспилотниками.

В районе Катлубаня в Волгоградской области ночью 12 февраля Украина ударила по комплексному хранению ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ арсенала ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны России).

Этот арсенал является одной из крупнейших площадок для хранения боеприпасов России. По нему также применили украинское оружие – FP-5 "Фламинго". Удар вызвал мощные взрывы с последующей вторичной детонацией.

К тому же Украина ударила по "Мичуринскому заводу "Прогресс" – предприятию по производству высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем, в Мичуринске Тамбовской области. На территории завода вспыхнул пожар.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил в ночь на 21 февраля ударили по предприятию российского ВПК "Уоткинский завод". Использовались крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Удалось разрушить производственный цех №22.

На заводе в городе Уоткинск производят:

межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М";

баллистические ракеты ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для подводных лодок проекта 955А "Борей-А";

баллистические ракеты типа 9М723-1 для ОТРК "Искандер-М" и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Что известно о потерях России в войне?