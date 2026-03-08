Об актуальных потерях врага на 8 марта информирует Генштаб.

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения потери России в войне составляют:

  • личного состава – около 1 273 290 (+930) человек;
  • танков – 11 742 (+5);
  • боевых бронированных машин – 24 157 (+6);
  • артиллерийских систем – 38 059 (+55);
  • РСЗО – 1 673 (+3);
  • средств ПВО – 1 322 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 349 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 164 416 (+2 558);
  • крылатых ракет – 4 403 (+19);
  • кораблей/катеров – 30 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 82 101 (+289);
  • специальной техники – 4 083 (+3).

Потери врага на 8 марта / Инфографика Генштаба ВСУ / Инфографика Генштаба ВСУ
Что известно о последних значительных потерях врага?

  • Силы обороны Украины повредили два российских фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" во время атаки на военно-морскую базу в Новороссийске 2 марта. Атака на российскую базу с использованием более 200 беспилотников привела к значительным разрушениям.

  • В ночь на 5 марта ВМС ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-27. Украинские морские беспилотники и дроны нанесли серьезные потери российским войскам, уничтожив системы управления и связи на платформе "Сиваш".

  • Также 2 марта стало известно, что украинские военные нанесли удар по центру дальней космической связи в районе населенного пункта Витино и радиолокационной станции "Подлет-К1" во временно оккупированном Крыму. Также поражено РЛС "Каста 2Е2" и РЛС "ЯСТРЕБ А-В" на ВОТ Луганщины, а еще подразделение радиоэлектронной разведки "Рубикон" на ВОТ Донецкой области и Запорожья.