Про актуальні втрати ворога на 8 березня інформує Генштаб.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:
- особового складу – близько 1 273 290 (+930) осіб;
- танків – 11 742 (+5);
- бойових броньованих машин – 24 157 (+6);
- артилерійських систем – 38 059 (+55);
- РСЗВ – 1 673 (+3);
- засобів ППО – 1 322 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 349 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 164 416 (+2 558);
- крилатих ракет – 4 403 (+19);
- кораблів/катерів – 30 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 82 101 (+289);
- спеціальної техніки – 4 083 (+3).
Втрати ворога на 8 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Що відомо про останні значні втрати ворога?
Сили оборони України пошкодили два російські фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров" під час атаки на військово-морську базу в Новоросійську 2 березня. Атака на російську базу з використанням понад 200 безпілотників призвела до значних руйнувань.
Вночі проти 5 березня ВМС ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-27. Українські морські безпілотники та дрони завдали серйозних втрат російським військам, знищивши системи управління й зв'язку на платформі "Сиваш".
Також 2 березня стало відомо, що українські військові завдали удару по центру дальнього космічного зв'язку у районі населеного пункту Вітине та радіолокаційній станції "Подльот-К1" у тимчасово окупованому Криму. Також уражено РЛС "Каста 2Е2" та РЛС "ЯСТРЕБ А-В" на ТОТ Луганщини, а ще підрозділ радіоелектронної розвідки "Рубікон" на ТОТ Донеччини та Запоріжжя.