Об актуальных потерях врага информирует Генштаб.

Какие потери у России?

С начала полномасштабного вторжения потери России в войне составляют:

личного состава – около 1 274 990 (+950) человек;

танков – 11 758 (+13);

боевых бронированных машин – 24 174 (+7);

артиллерийских систем – 38 202 (+73);

РСЗВ – 1 679 (+4);

средств ПВО – 1 328 (+2);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 349 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 168 809 (+2 169);

крылатых ракет – 4 403 (+0);

кораблей/катеров – 31 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 82 510 (+221);

специальной техники – 4 087 (+4).



Потери врага на 10 марта / Инфографика Генштаба

Какие еще значительные потери понесли россияне за последнее время?