Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что так Вооруженные Силы "поздравили" оккупантов с Международным женским днем. Взрывы были довольно мощными.

Что известно об ударе по вражескому объекту?

Силы обороны ударили по местам сосредоточения, производства российских дронов. Территориально завод "Точмаш" расположен недалеко от Донецкого аэропорта. Его россияне используют как площадку для запуска беспилотников в больших количествах.

Под ударом был не только Донецк, но и Волноваха, Горловка, Ясиноватая. То есть отработали по всем известным местам пуска российско-китайских дронов. Это было точное поражение. Использовали ракеты SCALP-EG и ATACMS,

– сказал Роман Свитан.

Уже есть фото и видео, которые подтверждают попадание. Удары по оккупированной территории нашими высокоточными средствами были очень успешными. Перед тем состоялась разведка. Все это вселяет надежду жителям оккупированных областей, что они обязательно вернутся в Украину, о них никто не забыл.

"Россияне это понимают и уже "включают заднюю". Дошло до того, что они начинают "морозиться" от идеи капитуляции Украины. Это обернется негативом для Дональда Трампа накануне выборов, поэтому с этой темы постепенно будут отходить", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Обратите внимание! После обострения на Ближнем Востоке России приходится "балансировать" между двусторонними отношениями с США, а также со своими союзниками в регионе, такими как Иран. Кремль до сих пор хочет затягивать переговоры, но не может от них отказаться, чтобы не разозлить Трампа и не получить новые санкции.

Какие еще удары нанесли Силы обороны?