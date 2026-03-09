Про це повідомляє телеграм-канал "Досьє Шпиона".

Що відомо про ліквідацію російських офіцерів?

У п'ятницю, 6 березня, Сили оборони атакували дроном-бомбардувальником "Баба-Яга" групу офіцерів російської військової частини 78986 у межах населеного пункту Тьоткіно, що у прикордонному районі Курської області. Український безпілотник скинув на особовий склад три міни калібру 82 міліметрів.

Унаслідок удару загинуло четверо російських офіцерів:

майор Леухін А.Г.,

капітан Путілін А.А.,

старший лейтенант Бааль В.С.,

старший лейтенант Єпіфанов А.А.

Усі загиблі служили у складі 1-го мотострілецького полку Повітряно-космічних сил Росії.

Цікаво! Російські окупанти охрестили "Бабою-Ягою" українські дрони-бомбардувальники. Ці БпЛА призначені для точного скидання боєприпасів на ворожі позиції – їх точність сягає від 1 до кількох метрів. Зазвичай дрон "Баба-Яга" зависає над ціллю перед скиданням снаряда, а деякі моделі можуть пікірувати для більш точного удару.

