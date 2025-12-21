Блогер, військовий аналітик та резервіст Сил оборони Естонії Артур Рехі розповів 24 Каналу, що наразі ці дрони масово використовуються українською армією для ударів по Росії.

Що робить дрони "Баба Яга" критично важливим для української армії?

Артур Рехі у своїй книзі "Вісім місій до України" описує співпрацю з ГУР та доставлення критично важливих безпілотників на передову.

Зверніть увагу! Безпілотники "Баба-Яга" – це нічні дрони-бомбери, які доставляють на ворожі позиції потужні боєприпаси різного типу.

Дрони цього типу вже стали стандартним озброєнням української армії.

"Росіяни дуже боялися цих дронів, коли вперше побачили їх у повітрі – вони навіть публікували відео про це. Результат перевершив очікування", – пояснив Рехі.

ГУР розробив програми дронів, які завдають ударів по цілях у глибині Росії.

Для мене велика честь брати участь у цьому. "Баба Яга" – іронічна назва для дронів. Гадаю, її придумали самі росіяни, хоча не впевнений на 100%. Але це було б ідеально,

– зазначив Рехі.

