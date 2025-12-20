В ефірі 24 Каналу військовий оглядач Василь Пехньо розповів, яка фінальна мета таких ударів та до яких наслідків вони мають призвести. До слова, СБУ атакувала російський танкер QENDIL, на борту якого міг загинути генерал-майор ГРУ Андрій Авер'янов, але офіційних підтверджень наразі немає.

Чого добивається Україна?

Росія – це нафтогазовидобувне родовище світу. Ця країна половину своїх доходів отримує з видобутку нафти та газу. Щоб зробити для Кремля війну невигідною, потрібно суттєво скоротити це джерело надходження коштів.

Сполучені Штати накладають нафтові санкції, які ускладнюють продаж російської нафти до різних країн світу, але цього недостатньо. Росіяни видобувають нафту, але коли Україна завдає ударів по НПЗ, то вони повністю її не обробляють й починають продавати нафту-сирець за зниженими цінами до інших країн, зокрема Китаю, Індії, Туреччини, які переробляють її й на цьому заробляють гроші.

Коли американці вводять санкції, то менше країн хочу купувати навіть нафту-сирець від Росії. Проте Москва не зменшує видобуток нафти, тож її треба десь зберігати.

Нафту можна зберігати на нафтобазах, куди прилітають українські дрони, або у танкерах, які завантажують нафтою і виводять у море, чекаючи кращих часів,

– пояснив Пехньо.

Відповідно зараз у морях по світу є багато російських танкерів з нафтою. Вони є законною ціллю для ударів СБУ. Фінальна мета – призвести до того, щоб Росія не мала місць для зберігання нафти. До цього Україна прагне. Треба дійти до того, щоб росіяни почали закривати свої нафтові родовища. Це великий процес, який у майбутньому може поставити на коліна Росію, але іншого шляху у нас немає.

