Про це пише 24 Канал з посиланням на Exilenova+. Чергова атака відбулася на населений пункт Новозибков.

До теми ССО натякнули на нову атаку по російському кораблю

Що відомо про вибухи в Брянській області?

Ніч проти 20 грудня в Росії була неспокійною. Дрони досягли Брянщини й влучили чітко в місце, де, ймовірно, зберігається озброєння російської армії. Під час атаки там почалася пожежа й, як наслідок – детонація снарядів.



Дрони, ймовірно, атакували ворожий склад у Брянській області / Фото Supernova+

Телеграм-спільноти пишуть, що інформація про атаку на склад з боєкомплектом потребує уточнень.

Водночас губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що безпілотник, який минулої ночі пролітав над територією регіону нібито збили сили російської "пе-ве-о". За його словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав, а на місці падіння уламків працюють оперативні служби.

У Новозибкові вночі було гучно: дивіться відео

Чи ефективні удари по складах окупантів?

Генерал Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу розповів, що Україні важливо продовжувати масовані атаки дронами для знищення військових ресурсів Росії. За його словами, ворог може стати слабшим, якщо БпЛА битимуть там, де він не очікує.

Останні атаки Сил оборони по Росії