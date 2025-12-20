Про це 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що до кінця 2026 року Сили оборони можуть створити для Кремля серйозні проблеми.

Яка проблема чекає росіян у 2026 році?

Активна фаза застосування далекобійних засобів ураження розпочалася після того, як Україна отримала достатню кількість ударних дронів, здатних працювати на відстані понад 1000 кілометрів. Саме це відкрило нові можливості для системного ураження російської інфраструктури.

Ключовим завданням є збереження темпів таких ударів. За наявної динаміки до кінця 2026 року нафтогазовий сектор Росії може зазнати критичних втрат, що матиме прямий вплив на її економічну спроможність,

– наголосив Світан.

Він також додав, що Україна здатна нарощувати інтенсивність атак як за рахунок власних засобів ураження, так і завдяки підтримці європейських партнерів.

Останні атаки по російських НПЗ