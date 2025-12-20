Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что до конца 2026 года Силы обороны могут создать для Кремля серьезные проблемы.

Актуально Под ударом Славянский НПЗ и другие стратегические объекты: Силы обороны нанесли удары по врагу

Какая проблема ждет россиян в 2026 году?

Активная фаза применения дальнобойных средств поражения началась после того, как Украина получила достаточное количество ударных дронов, способных работать на расстоянии более 1000 километров. Именно это открыло новые возможности для системного поражения российской инфраструктуры.

Ключевой задачей является сохранение темпов таких ударов. При существующей динамике до конца 2026 года нефтегазовый сектор России может понести критические потери, что будет иметь прямое влияние на ее экономическую способность,

– подчеркнул Свитан.

Он также добавил, что Украина способна наращивать интенсивность атак как за счет собственных средств поражения, так и благодаря поддержке европейских партнеров.

Последние атаки по российским НПЗ