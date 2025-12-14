Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova Plus.
Смотрите также "Была такая вспышка, я ох**л": россияне жалуются, что дроны атаковали химзаводы возле Воронежа
Что известно об атаке дронов на НПЗ в России 14 декабря?
Ночью в воскресенье, 14 декабря, в сети опубликовали фото и видео из двух регионов России. Утверждается, что на Урюпинском нефтеперерабатывающем заводе, что в Волгоградской области, произошел пожар. Есть вероятность, что туда прилетели дроны.
Российские регионы снова попали под атаку дронов: смотрите видео
Также местные сообщили о взрывах и вспышках в небе в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Также, вероятно, пострадали дома в близлежащих районах.
После того, как по важным объектам врага произошла атака, часть домов остались совсем без света. Так говорят, что произошел блэкаут в поселке Афипский, который также расположен в Краснодарском крае. Там произошли прилеты, на которые местные жители очень эмоционально реагировали. Однако даже сам момент прилета они успели заснять.
БпЛА атаковали Афипский, там пропал свет: видео
Тем временем массовая атака БпЛА происходила и на Урюпинск в Волгоградской области. Предварительно, там горят резервуары с нефтепродуктами.
Российская ПВО пыталась помешать атаке, однако беспилотники все же взорвались вблизи НПЗ.
Российская ПВО, вероятно, прозевала несколько дронов: видео из сети
Что об атаке говорят местные службы?
Как сообщают в оперативном штабе Краснодарского края, в поселке Афипском произошло падение обломков БпЛА упавших по двум адресам. Прошло без пострадавших.
По одному из адресов фрагменты БпЛА вызвали возгорание на огороде частного домовладения, пламя оперативно потушили. По второму – в частном доме выбило окна. На месте работают оперативные и специальные службы,
– говорится в сообщении.
Стоит отметить! На территории России вечерние взрывы прогремели в Ярославле, в местном аэропорту даже объявили план "Ковер" и запретили полеты. Также под атаку дронов в городе мог попасть нефтезавод "Славнефть-ЯНОС".
Очередная неспокойная ночь в России: видео
Как военные комментируют удары по НПЗ России?
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала отметил, что наносить удары по российским объектам нефтяной отрасли, в частности в Каспийском море, важно. По его словам, российская экономика страдает от таких "санкций от украинских спецслужб".
Где еще в России недавно раздавались взрывы?
Кроме дронов в двух российских регионах, россияне слышали взрывы в Смоленске. Жители сообщили о по меньшей мере 10 взрывах и пожаре в одном из районов. Вероятно, там пылала ГРЭС.
Неспокойным вечер выдался в Крыму. Там разные регионы атаковали дроны. Под навал БпЛА попали нефтебазы в Симферополе и Феодосии, громко также было в Гвардейском и Саках, где есть военные аэродромы врага.