Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника в эфире национального марафона.

Почему сократится продолжительность графиков отключений?

Николай Колесник объяснил, что в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры удалось дополнительно высвободить не менее 800 мегаватт электроэнергии для нужд потребителей.

Это позволит сократить продолжительность графиков отключений для бытовых потребителей и промышленности,

– отметил заместитель министра энергетики.

Он добавил, что граждане почувствуют высвобождение мощности только после того, как военные администрации и облэнерго выполнят все технические мероприятия.

Какая сейчас ситуация со светом в Украине?