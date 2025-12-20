Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника в эфире национального марафона.
Почему сократится продолжительность графиков отключений?
Николай Колесник объяснил, что в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры удалось дополнительно высвободить не менее 800 мегаватт электроэнергии для нужд потребителей.
Это позволит сократить продолжительность графиков отключений для бытовых потребителей и промышленности,
– отметил заместитель министра энергетики.
Он добавил, что граждане почувствуют высвобождение мощности только после того, как военные администрации и облэнерго выполнят все технические мероприятия.
Какая сейчас ситуация со светом в Украине?
Ситуация в энергосистеме Украины из-за российских обстрелов остается сложной. Тяжелее всего в приграничных с Россией и прифронтовых областях, в этих регионах фиксируют масштабные повреждения на объектах генерации энергии и в сетях передачи и распределения.
После массированных атак россиян по объектам энергетики в Одесской области возникла чрезвычайная ситуация с масштабными перебоями электроснабжения. Сейчас жители города могут оставаться без света 18 часов, а иногда и больше.
Наиболее сложная ситуация со светом в Одесской области возникла в Арцизе. Подстанцию там было полностью уничтожено, сейчас энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей.