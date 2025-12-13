Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.

Что известно об атаке на Саратовский НПЗ?

В ночь на 13 декабря местные сообщили о взрывах и возможных попаданиях на территории Саратовского нефтеперерабатывающего завода. По их словам, в небе наблюдалась яркая вспышка, которая сопровождалась громкими взрывами.

По предварительной информации, после вероятных прилетов в районе одного из промышленных объектов к месту событий выехали спасатели.

К слову! Саратовский НПЗ только недавно возобновил свою работу после ремонта.

Сейчас официального подтверждения относительно последствий ударов и масштабов повреждений нет.

