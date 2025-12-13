Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.
Что известно об атаке на Саратовский НПЗ?
В ночь на 13 декабря местные сообщили о взрывах и возможных попаданиях на территории Саратовского нефтеперерабатывающего завода. По их словам, в небе наблюдалась яркая вспышка, которая сопровождалась громкими взрывами.
По предварительной информации, после вероятных прилетов в районе одного из промышленных объектов к месту событий выехали спасатели.
К слову! Саратовский НПЗ только недавно возобновил свою работу после ремонта.
Сейчас официального подтверждения относительно последствий ударов и масштабов повреждений нет.
Атака на Саратовский НПЗ: смотрите видео
Какие российские НПЗ недавно поразили ВСУ?
Генштаб ВСУ подтвердил атаку на российский нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области. В результате атаки вспыхнул пожар.
Нефтеперерабатывающий завод в Сызрани остановил работу после атаки украинского беспилотника, которая повредила установку перегонки сырой нефти CDU-6.
В ночь на 7 декабря в Саратовской области также слышали взрывы. Тогда дроны, вероятно, поразили склад хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл".