Блогер, военный аналитик и резервист Сил обороны Эстонии Артур Рехи рассказал 24 Каналу, что сейчас эти дроны массово используются украинской армией для ударов по России.
Что делает дроны "Баба Яга" критически важным для украинской армии?
Артур Рехи в своей книге "Восемь миссий в Украину" описывает сотрудничество с ГУР и доставку критически важных беспилотников на передовую.
Обратите внимание! Беспилотники "Баба-Яга" – это ночные дроны-бомберы, которые доставляют на вражеские позиции мощные боеприпасы различного типа.
Дроны этого типа уже стали стандартным вооружением украинской армии.
"Россияне очень боялись этих дронов, когда впервые увидели их в воздухе – они даже публиковали видео об этом. Результат превзошел ожидания", – объяснил Рехи.
ГУР разработал программы дронов, которые наносят удары по целям в глубине России.
Для меня большая честь участвовать в этом. "Баба Яга" – ироничное название для дронов. Думаю, его придумали сами россияне, хотя не уверен на 100%. Но это было бы идеально,
– отметил Рехи.
Что еще известно о последствиях атак украинских дронов?
- Украина получила способность регулярно наносить удары по глубокому тылу России с помощью ударных БпЛА, что создает серьезные риски для ее экономики.
- СБУ впервые осуществила атаку на российский танкер в нейтральных водах Средиземного моря, вероятно убив генерал-майора Андрея Аверьянова, хотя официального подтверждения пока нет.
- В Брянской области России неизвестный дрон, вероятно, атаковал военный объект. Губернатор региона заявил, что дрон был сбит, и никто не пострадал.