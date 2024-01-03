Украинский дрон-бомбер Vampire оккупанты называют "Бабой-Ягой". В эфире 24 Канала командир роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр Юрий Федоренко назвал преимущества уникальной украинской разработки, которая уже эффективно уничтожает вражеское войско.

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Аналогов нет

Сельское хозяйство в Украине развито достаточно хорошо, поэтому для полива полей от вредителей, развозки удобрений и выполнения других задач использовались большие гексакоптеры. Они эффективно выполняли задачи по разносу того или иного вещества по полям.

Когда началась полномасштабная война, наш украинский разум переобустроил эти средства, которые вместо удобрений для полей начали носить взрывчатку на голову противника,

– сказал Федоренко.

В настоящее время в Украине ряд таких средств изначально разрабатывается и производится как военный боевой дрон.

Беспилотники Баба-Яга – это ночные бомберы, которые заносят на вражеские позиции мощные боеприпасы разного типа действия. В частности, аккумулятивные против бронированной техники, противоблиндажные боеприпасы, которые позволяют прицельно выбивать живую силы врага,

– добавил командир роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр.

Пока у противника нет аналогов украинской "Баби-Яге".

Что известно о дроне "Баба-Яга"

Беспилотник "Баба-Яга" обладает хорошей точностью, радиосвязью и тепловизионной камерой. Также ночной бомбардировщик оборудован инфракрасной камерой.

Дрон способен максимально прицельно сбросить на российскую технику одновременно 4 боеприпаса. "Баба-Яга" имеет возможность установки боеголовки весом 15 килограммов.

Еще одним преимуществом этого беспилотника является то, что он работает автономно. Операторы задают координаты, дрон летит в цель, сбрасывает боеприпас, а после этого самостоятельно возвращается. Как правило, экипаж состоит из трех человек: командира, пилота и бомбера.

Дрон-бомбер имеет 6 винтов и креплений для боеприпасов, а также несколько аккумуляторов. Он способен поднимать до 20 килограммов взрывчатки.

Технические характеристики:

скорость – до 40 километров в час с полной нагрузкой, 80 километров в час – без погрузки;

высота полета – 400 метров;

дальность полета – 10 километров;

дальность связи – 6 километров;

время полета – 37 минут без погрузки и 23 минуты с 10 кг веса.

В условиях боевых действий и в сплошной тьме дрон "Баба-Яга" уничтожает живую силу, склады и технику оккупантов.

Производство украинских дронов