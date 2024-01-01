Кроме того, украинский дрон может также вести огонь по вражеским объектам. Таким образом, он представляет большую опасность судам российских захватчиков.

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Малюк рассказал о возможностях дрона Sea Baby

Глава СБУ отметил, что в настоящее время служба работает над более новыми и совершенными поколениями морских дронов. По его словам, их разрабатывают специалисты из спецслужбы, инженеры, айтишники, военные моряки, а не частные компании.

Малюк также отметил, что оккупантов в скором времени ждут очень неприятные сюрпризы с Черного моря.

Мы стремимся выбить все ракетоносители из украинской акватории Черного моря. А тогда обратим внимание и на подлодки,

– сказал глава СБУ.

Он отметил, что россияне уже вывели все свои серьезные корабли из Крыма, но это им не поможет. Малюк подчеркнул, что российского флота в Крыму не должно быть вообще.

Обратите внимание! Мощность боеголовки передового дрона Sea Baby испытала существенное увеличение, взлетев со 108 килограммов до потрясающих 850 килограммов взрывчатки. \ Кроме того, корпус этого усовершенствованного морского дрона теперь изготовлен из материалов, предотвращающих радиолокацию врага.

Дроны Sea Baby и "Мамай" эффективно действуют в Черном море