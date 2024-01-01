Кроме того, украинский дрон может также вести огонь по вражеским объектам. Таким образом, он представляет большую опасность судам российских захватчиков.
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Малюк рассказал о возможностях дрона Sea Baby
Глава СБУ отметил, что в настоящее время служба работает над более новыми и совершенными поколениями морских дронов. По его словам, их разрабатывают специалисты из спецслужбы, инженеры, айтишники, военные моряки, а не частные компании.
Малюк также отметил, что оккупантов в скором времени ждут очень неприятные сюрпризы с Черного моря.
Мы стремимся выбить все ракетоносители из украинской акватории Черного моря. А тогда обратим внимание и на подлодки,
– сказал глава СБУ.
Он отметил, что россияне уже вывели все свои серьезные корабли из Крыма, но это им не поможет. Малюк подчеркнул, что российского флота в Крыму не должно быть вообще.
Дроны Sea Baby и "Мамай" эффективно действуют в Черном море
- Политолог Алексей Голобуцкий заявил, что благодаря морским дронам Украине удалось переломить ситуацию в Черном море в свою пользу. В этом помогли дроны Sea Baby и "Мамай".
- Эксперт отметил, что Sea Baby – это многоцелевая платформа, которую сегодня активно используют для разных задач. В то же время "Мамай" – дрон-камикадзе, нацеленный на уничтожение вражеского корабля.
- Голобуцкий считает, что СБУ стала генератором новых военных и технических идей в войне против России. В частности, служба в короткие сроки создали и запустили в производство уникальную разработку, от которой страдает враг.