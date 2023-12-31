Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подчеркнул, что в этом году мы в очередной раз показали миру свою несокрушимость и единство. Он добавил, что каждый день Силы обороны делают максимум, чтобы Украина стала еще на шаг ближе к победе.

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СБУ вдохновляется славной историей

Малыш отметил, что мы крепко стоим на своей земле. Мы защищаем нашу землю так же, как ее защищали наши предки.

Эта ментальная связь между воинами разных поколений чувствуется и сегодня, помогая нам в борьбе с врагом.

– сказал Малыш.

Он провел параллель с тем, что морские дроны Sea Baby, которыми мы поразили Крымский мост и немало российских военных кораблей, была создана именно по прототипу казацкой Чайки.

Он отметил, что СБУ вдохновляется славной историей и одновременно постоянно ищет новые технологические решения, чтобы устроить врагу как можно больше сюрпризов. Он отметил, что в этом году удалось выполнить немало сделок.

Силы обороны работают слаженно по всей линии фронта. Наши дроны выжигают российскую технику, а снайперы достают цели на рекордном расстоянии.

Василий Малюк отметил также, что контрразведка и военная контрразведка задерживают предателей и коллаборантов, чтобы вычистить пятую колонну внутри страны, а киберспециалисты отбивают тысячи российских кибератак, защищая критическую инфраструктуру. Глава СБУ подчеркнул, что структура, которой он руководит, документирует преступления.

Он подчеркнул, что мы знаем, за что воюем и продолжаем бороться.

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