Впервые в истории произошел бой между БПЛА и береговыми кораблями. СБУ поделилась с 24 Каналом невероятной записью.

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Дроны ведут огонь по врагу

На записи можно увидеть, как дроны Службы безопасности Украины не дают покоя российским береговым кораблям. Они ведут огонь по судам. Неизвестно, где произошел этот бой, но он выглядит эпично. Россияне бегут от огня беспилотников Службы безопасности Украины, который не прекращается ни на мгновение.

Первый в истории бой БПЛА и береговых кораблей: смотрите видео

Наши военные не дают врагу покоя ни на суше, ни в море, ни в воздухе. Такой бой произошел впервые в истории и именно украинские дроны дали бой береговым кораблям.

Дроны: последние новости