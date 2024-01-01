Впервые в истории произошел бой между БПЛА и береговыми кораблями. СБУ поделилась с 24 Каналом невероятной записью.
Смотрите также Борьба за жизнь продолжается․ Как Украина пережила 2023 и что нас может ждать в 2024
Дроны ведут огонь по врагу
На записи можно увидеть, как дроны Службы безопасности Украины не дают покоя российским береговым кораблям. Они ведут огонь по судам. Неизвестно, где произошел этот бой, но он выглядит эпично. Россияне бегут от огня беспилотников Службы безопасности Украины, который не прекращается ни на мгновение.
Первый в истории бой БПЛА и береговых кораблей: смотрите видео
Наши военные не дают врагу покоя ни на суше, ни в море, ни в воздухе. Такой бой произошел впервые в истории и именно украинские дроны дали бой береговым кораблям.
Дроны: последние новости
- Украина заинтересована в увеличении производства собственных беспилотников и продолжает развивать это направление. Однако сегодняшние условия ведения войны требуют значительного усиления и усовершенствования этой отрасли. Роман Костенко, народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, рассказал 24 Каналу, что в Украине хорошо налажен процесс сборки БПЛА из комплектующих, которые доставляют из-за границы.
- С августа 2023 года Украина серийно выпускает дальнобойный дрон-камикадзе, который похож на "Шахед". В 2024 году планируется выпускать тысячи таких дронов. Глава Минстратегпрома Александр Камышин на пресс-конференции заявил, что разработки дронов-камикадзе Украина имела уже давно.
- В Украине представили новую разработку – ударно-разведывательный бесшумный электрический беспилотник Jupiter Hunter-1. Дрон фактически бесшумный и не боится РЭБ и средств глушения. Он предназначен для ведения воздушного наблюдения, разведки, криминалистики, получения и передачи аэрофотоснимков и сотрудничества с силами наземных операций. Беспилотник разработали специалисты DEFENDER.ARMY.