Роман Костенко, народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, рассказал 24 Каналу, что в Украине хорошо налажен процесс сборки БПЛА из доставляемых из-за рубежа комплектующих. Однако наша стратегическая задача кардинально изменить эту ситуацию.
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Государство должно помогать
Сейчас украинские производители преимущественно занимаются сборкой беспилотников из деталей, приобретаемых в разных странах мира. Поэтому Украина зависима от производителей комплектующих.
Сегодня в Украине изготовление беспилотников – это стратегическое направление. Собирать дроны мы можем, а получить возможность изготавливать детали, – это одна из приоритетных целей на следующий год и важная составляющая, которую государство должно финансировать, помогать развивать или брать на себя его реализацию,
– отметил народный депутат.
Сейчас в Украине нужно локализовать производство :
- аккумуляторов, которые сейчас изготовляются в Китае;
- моторов к дронам – разных видов и размеров;
- некоторых других составляющих.
Конечно, по словам полковника СБУ, это не конкурентная составляющая, если речь идет о моторе для дрона. В Китае он может стоить 20 долларов, а изготовление его в Украине – 50 долларов.
"Но, если предположить, что закроются границы, а в России они останутся открытыми, без этого мы не сможем противостоять врагу. На это необходимо обращать внимание, а не только на снаряды, порох или взрывчатку. Дроны сейчас оказывают большое влияние на поле боя", – подчеркнул Роман Костенко.
ВСУ получили новые дроны: что известно
- Украинские военные получили первую партию дальнобойных дронов-камикадзе AQ 400 Scythe (Коса) с дальностью 750 километров. Пока компания Terminal Autonomy может производить около 100 дронов в месяц. Однако на следующий год производственные мощности должны увеличить до 500 БпЛА в месяц.
- Стоимость дрона – около 15 тысяч долларов. Этот беспилотник может нести на борту 42 килограмма взрывчатки. По словам разработчиков, он способен летать на 750 – 950 километров, это уже зависит от условий.
- Авиационный эксперт рассказал, что главным достоинством этого дрона является функция рой. То есть он может быть лидером целой группы из 7 – 10 дронов. Более дорогостоящая аппаратура будет установлена только на одном, что значительно уменьшает финансовые затраты. В то время как Россия будет вынуждена тратить на дешевые дроны дорогие ракеты.