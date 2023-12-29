Роман Костенко, народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, рассказал 24 Каналу, что в Украине хорошо налажен процесс сборки БПЛА из доставляемых из-за рубежа комплектующих. Однако наша стратегическая задача кардинально изменить эту ситуацию.

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Государство должно помогать

Сейчас украинские производители преимущественно занимаются сборкой беспилотников из деталей, приобретаемых в разных странах мира. Поэтому Украина зависима от производителей комплектующих.

Сегодня в Украине изготовление беспилотников – это стратегическое направление. Собирать дроны мы можем, а получить возможность изготавливать детали, – это одна из приоритетных целей на следующий год и важная составляющая, которую государство должно финансировать, помогать развивать или брать на себя его реализацию,

– отметил народный депутат.

Сейчас в Украине нужно локализовать производство :

аккумуляторов, которые сейчас изготовляются в Китае;

моторов к дронам – разных видов и размеров;

некоторых других составляющих.

Важно! Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что "не видит лимита" в их потенциале украинских производителей дронов. По его словам, в Украине появляется много талантливых компаний, которые "локализуют комплектующие" и "умеют масштабироваться".

Конечно, по словам полковника СБУ, это не конкурентная составляющая, если речь идет о моторе для дрона. В Китае он может стоить 20 долларов, а изготовление его в Украине – 50 долларов.

"Но, если предположить, что закроются границы, а в России они останутся открытыми, без этого мы не сможем противостоять врагу. На это необходимо обращать внимание, а не только на снаряды, порох или взрывчатку. Дроны сейчас оказывают большое влияние на поле боя", – подчеркнул Роман Костенко.

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