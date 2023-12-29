Роман Костенко, народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, розповів 24 Каналу, що в Україні добре налагоджений процес збірки БпЛА з комплектуючих, які доставляють з-за кордону. Однак наше стратегічне завдання кардинально змінити цю ситуацію.
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Держава має допомагати
Зараз українські виробники переважно займаються збіркою безпілотників з деталей, які купуються у різних країнах світу. Через це Україна є залежною від виробників комплектуючих.
Сьогодні в Україні виготовлення безпілотників – це стратегічний напрямок. Збирати дрони ми можемо, а отримати можливість виготовляти деталі, – це одна з пріоритетних цілей на наступний рік та важлива складова, яку держава має фінансувати, допомагати розвивати або ж брати на себе її реалізацію,
– зазначив народний депутат.
Зараз в Україні потрібно локалізувати виробництво:
- акумуляторів, які наразі виготовляє Китай;
- моторів на дрони – різних видів та розмірів;
- деяких інших складових.
Звичайно, за словами полковника СБУ, це не конкурентна складова, якщо мовиться про мотор для дрона. В Китаї він може коштувати 20 доларів, а виготовлення його в Україні – 50 доларів.
"Але, якщо припустити, що закриються кордони, а у Росії вони залишаться відкритими, без цього ми не зможемо протистояти ворогу. На це необхідно звертати увагу, а не тільки на снаряди, порох чи вибухівку. Дрони зараз дуже впливають на поле бою", – наголосив Роман Костенко.
ЗСУ отримали нові дрони: що відомо
- Українські військові отримали першу партію далекобійних дронів-камікадзе AQ 400 Scythe (Коса) з дальністю 750 кілометрів. Поки компанія Terminal Autonomy може виробляти близько 100 дронів на місяць. Однак наступного року виробничі потужності мають збільшити до 500 БпЛА на місяць.
- Вартість дрона – близько 15 тисяч доларів. Цей безпілотник може нести на борту 42 кілограми вибухівки. За словами розробників, він здатний літати на 750 – 950 кілометрів, це вже залежить від умов.
- Авіаційний експерт розповів, що головною принадою цього дрона є функція рій. Тобто він може бути лідером цілої групи з 7 – 10 дронів. Щобільше, дороговартісна апаратура буде встановлена лише на одному, що значно зменшує фінансові затрати. В той час, як Росія буде змушена витрачати на дешеві дрони дорогі ракети.