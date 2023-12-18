У мережі показали, як у небо підняли БпЛА AQ 400 Scythe ("Коса"). Він має стати українською відповіддю "Шахедів".

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Росіянам буде дуже гучно

Так, у простори інтернету виклали відео, на якому можна побачити тестовий політ дрона-камікадзе AQ 400 Scythe. Цікаво, що вартість цього безпілотника стартує з 15 тисяч доларів. Його корпус виготовлений із фанери. А сам БпЛА здатний нести на своєму борту 42 кілограми вибухівки. Як розповідають розробники, він здатний долати від 750 до 950 кілометрів у залежності від умов.

Найцікавіше те, що ці безпілотники мають опцію "рій". Вона передбачає, що за головним БпЛА летять ще 9 у район їхньої цілі.

Тестовий політ AQ 400 Scythe: дивіться відео

Планують виробляти 1000 БпЛА на місяць

Як зазначають у виданні Forbes, для України ці БпЛА виробляє Terminal Autonomy. Відомо, що наразі збирають 50 таких дронів на місяць. До другого кварталу 2024 року планують масштабувати виробництво до 500 одиниць на місяць.

Наша мета – виробляти 1000 одиниць продукції щомісяця. Але масштабуватися всього за один квартал нереально,

– розповів співзасновник Франсиско Серра-Мартінс.

Цікаво, що спроєктували цей дрон так, щоб його можна було збирати без використання кваліфікованої робочої сили. Це дозволить легко масштабувати виробництво без необхідності проводити тривале технічне навчання.

Зауважимо! Як ми писали вище, вартість базового БпЛА – 15 тисяч доларів. Якщо враховувати рекомендації та доповнення, то вона може зрости до 30 тисяч доларів. Для порівняння, "Шахеди" обходяться у 20 – 50 тисяч доларів).

Додамо, що крейсерна швидкість AQ 400 Scythe – орієнтовно 140 кілометрів на годину, а його максимальна кінцева швидкість – 200 кілометрів на годину. На його борту – 42-кілограмова боєголовка. Аналогічний показник й у "Шахедів".

Засновник компанії зазначив, що стандартний боєзаряд – українська термобарична боєголовка масового виробництва. Або ж він може нести пару 122-міліметрових артилерійських снарядів. Вони розкидають шрапнель на великій площі.