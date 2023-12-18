Федоров вкотре наголосив на ключовій ролі, яку відіграють безпілотні літальні апарати, зокрема FPV дрони. Значення безпілотників у сучасній війні постійно зростає і Україна прагне посилити свій потенціал у виробництві безпілотників, інформує 24 Канал.

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Дронів мало не буває

За словами Федорова, Україна створила сприятливе середовище для виробництва БПЛА, усунувши бюрократичні перепони шляхом імплементації законів та нормативно-правових актів.

Важливо! Компанії з виробництва БПЛА, що працюють у Дія.City, користуються зниженими податками та спрощеними процесами, що ще більше полегшує виробництво.

Федоров відзначив створення численних виробничих потужностей з виробництва БПЛА та наголосив на збільшенні фінансування ініціатив, пов'язаних з безпілотними літальними апаратами.

І хоч віцепрем'єр-міністр не розкрив конкретні цифри виробництва, він наголосив на постійних зусиллях, спрямованих на збільшення кількості безпілотників, адже це прямо корелює з кількістю врятованих життів на полі бою.

Чи може Україна випередити Росію у виробництві безпілотників

Федоров висловив впевненість у потенціалі країни. Він наголосив, що в Україні багато талановитих компаній, здатних масштабувати виробництво та локалізувати необхідні компоненти.

Росія має економічний потенціал, оскільки вона зараз інвестує більше, ніж наша країна. Але ми акумулюємо всі можливі ресурси. Ви бачите, що всі працюють над тим, щоб залучати партнерську допомогу. І всередині країни усе робиться для того, щоб акумулювати ресурси на війну. Тому все буде залежати від інтенсивності інвестицій в цей напрямок,

– заявив віцепрем'єр-міністр.

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Серед іншого Михайло Федоров відзначив динамічний характер війни. Зокрема, він наголосив на тому, що стратегії і технології, які були ефективними ще кілька місяців тому, можуть виявитися недостатніми сьогодні, тож Україні необхідно швидко реагувати на ситуацію, адаптуватися, та використовувати сучасні технологічні рішення, як тільки вони з'являються.