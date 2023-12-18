В інтерв'ю 24 Каналу віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про нові послуги, які Дія впровадить для українців.

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Зміни у застосунку для підприємців

Передусім, Мінцифри оновлять послугу по реєстрації ФОП. Нині є автоматична послуга із закриття ФОП, але також з'явиться автоматичне оновлення даних про ФОП.

Тобто у Дії в кілька кліків можна буде змінити прізвище, кведи або контактну інформацію. І це відбуватиметься автоматично, без реєстратора. Тобто послуга стає комплексно-автоматичною,

– сказав Михайло Федоров.

Крім цього, у застосунку з'явиться нова послуга єПідприємець. Це комплексний сервіс і послуга у межах державної антикорупційної стратегії, яку розробляло НАЗК.

єПідприємець об'єднує 8 послуг для бізнесу і дозволяє отримувати їх за однією заявою. Мовиться не лише про реєстрацію бізнесу, а й про паралельне отримання додаткових послуг, які необхідні саме для цього підприємства, щоб не ходити по інших сайтах чи офлайн-органах.

Дія запускає послуги для моряків

Федоров розповів, що у Дії з'являться послуги для моряків. Зокрема, розшириться перелік звань, на які моряки можуть подати документи.

Перереєстрація авто

Спільно з МВС Дія запускає послугу з перереєстрації авто.

Це одна з найскладніших послуг за час побудови цифрової держави. Вона лишає центри МВС монополії на купівлю-продаж авто і дозволяє людям у форматі people-to-people купувати чи продавати авто,

– пояснив Федоров.

Крім цього, вперше за довгий час оновиться дизайн Дії. Інтерфейс повинен стати більш зручним для користувачів.

Також оновиться карта укриттів та пунктів незламності. Це буде певна платформа, де можна зібрати всі пункти незламності й укриття, подивитися, чим вони забезпечені, побачити фото і залишити відгук.