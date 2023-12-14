Тепер дозволено оцінити місце та залишити відгук. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише 24 Канал.

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Що відомо про модернізацію Пунктів Незламності в Дії

Крім того, карту необов'язково завантажувати – всю необхідну інформацію можна переглянути онлайн. Однак Мінцифри рекомендує про всяк випадок завчасно завантажити собі цю мапу, щоб точно мати до неї доступ в разі екстреної ситуації.

Також варто зауважити, що сама мапа інтерактивна. Не потрібно витрачати багато часу, щоб відшукати потрібне місце. Наразі можна дізнатися, чи є в Пункті незламності зарядка, вода, тепло та аптечка.

Дізнавайтеся адресу, графік роботи та умови кожного Пункту незламності всього за кілька кліків. Або відфільтровуйте за конкретними потребами – чи є інтернет, обігрів, генератор або мобільний зв'язок,

– зауважив Михайло Федоров.

Готуючись до можливих блекаутів, мапу пунктів незламності додали на головний екран застосунку й заклали туди фільтри "Відчинено зараз", "Доступно для людей з інвалідністю" та "Зручності".

Федоров зазначив, що з безпекових міркувань карта в Херсонській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях не відображатиметься. Також лише частково доступна в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській областях.

Про Дію

Дія – мобільний застосунок і вебпортал, розроблений Мінцифри у 2019 році. У застосунку можна отримати довідки, виписки і дані від різних держвідомств і реєстрів, подати пакети документів для ініціації різних процесів: відкриття/закриття ФОП та оформлення допомоги з безробіття тощо.

У Дії також зберігаються електронні копії таких документів, як закордонний паспорт, ID-картка, студентський квиток, водійські права, техпаспорт. Вони є повноправними копіями пластикових оригіналів.

Завдання застосунку – зробити процес надання цих послуг швидким, прозорим і позбавити людей від непотрібної бюрократії.

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