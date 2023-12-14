Тепер дозволено оцінити місце та залишити відгук. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише 24 Канал.
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Що відомо про модернізацію Пунктів Незламності в Дії
Крім того, карту необов'язково завантажувати – всю необхідну інформацію можна переглянути онлайн. Однак Мінцифри рекомендує про всяк випадок завчасно завантажити собі цю мапу, щоб точно мати до неї доступ в разі екстреної ситуації.
Також варто зауважити, що сама мапа інтерактивна. Не потрібно витрачати багато часу, щоб відшукати потрібне місце. Наразі можна дізнатися, чи є в Пункті незламності зарядка, вода, тепло та аптечка.
Дізнавайтеся адресу, графік роботи та умови кожного Пункту незламності всього за кілька кліків. Або відфільтровуйте за конкретними потребами – чи є інтернет, обігрів, генератор або мобільний зв'язок,
– зауважив Михайло Федоров.
Готуючись до можливих блекаутів, мапу пунктів незламності додали на головний екран застосунку й заклали туди фільтри "Відчинено зараз", "Доступно для людей з інвалідністю" та "Зручності".
Федоров зазначив, що з безпекових міркувань карта в Херсонській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях не відображатиметься. Також лише частково доступна в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській областях.
Про Дію
Дія – мобільний застосунок і вебпортал, розроблений Мінцифри у 2019 році. У застосунку можна отримати довідки, виписки і дані від різних держвідомств і реєстрів, подати пакети документів для ініціації різних процесів: відкриття/закриття ФОП та оформлення допомоги з безробіття тощо.
У Дії також зберігаються електронні копії таких документів, як закордонний паспорт, ID-картка, студентський квиток, водійські права, техпаспорт. Вони є повноправними копіями пластикових оригіналів.
Завдання застосунку – зробити процес надання цих послуг швидким, прозорим і позбавити людей від непотрібної бюрократії.
Останні модернізації у Дії
- У листопаді 2023 року в застосунку з'явилася функція перекладу ключових документів англійською мовою всього за кілька кліків. Серед документів, які можна перекласти: закордонний паспорт, технічний паспорт та водійське посвідчення. Користувачам потрібно зайти в застосунок Дія. Потім знайти документ, який потрібно перекласти. Опісля натиснути на три крапки в правому нижньому куті документа і вибрати "Перекласти англійською".
- З 15 листопада запрацювали нові правила запису до консульств за кордоном. Тепер, щоб зайняти електронну чергу знадобиться Дія або BankID. Цей покращений механізм авторизації спрощує запис до електронної черги та мінімізує ризик кібершахрайства.
- Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що у Мінцифри почали тестування опцій в додатку Дія, що дозволить батькам оформлювати тимчасовий дозвіл на виїзд дитини, якій не виповнилося 16 років. Послуга буде безоплатною. Водночас класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишається доступним для батьків.