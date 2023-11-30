Застосунок Дія, який є комплексним цифровим рішенням для різних державних послуг, тепер надасть користувачам можливість отримувати англійські переклади важливих документів всього за кілька кліків, інформує 24 Канал.

А тим часом Тепер через Дію: запрацювали нові правила запису до консульств за кордоном

Серед документів, які можна перекласти:

закордонний паспорт,

технічний паспорт,

водійське посвідчення.

Як все працює

Процес розроблений таким чином, щоб бути зручним для користувача, вимагаючи лише двох кліків, щоб отримати англійську версію зазначених документів.

Користувачам потрібно зайти в застосунок Дія. Знайти документ, який потрібно перекласти. Натиснути на три крапки в правому нижньому куті документа і вибрати "Перекласти англійською".

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Одним із важливих аспектів нової функції є те, що вона перекладає такі документи, як водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію, які вже мають міжнародне кодування, визнане в Європейському Союзі, Сполучених Штатах Америки та Канаді.