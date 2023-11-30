Застосунок Дія, який є комплексним цифровим рішенням для різних державних послуг, тепер надасть користувачам можливість отримувати англійські переклади важливих документів всього за кілька кліків, інформує 24 Канал.
А тим часом Тепер через Дію: запрацювали нові правила запису до консульств за кордоном
Серед документів, які можна перекласти:
- закордонний паспорт,
- технічний паспорт,
- водійське посвідчення.
Як все працює
Процес розроблений таким чином, щоб бути зручним для користувача, вимагаючи лише двох кліків, щоб отримати англійську версію зазначених документів.
- Користувачам потрібно зайти в застосунок Дія.
- Знайти документ, який потрібно перекласти.
- Натиснути на три крапки в правому нижньому куті документа і вибрати "Перекласти англійською".
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Одним із важливих аспектів нової функції є те, що вона перекладає такі документи, як водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію, які вже мають міжнародне кодування, визнане в Європейському Союзі, Сполучених Штатах Америки та Канаді.