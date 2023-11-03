Як це працює

Як пояснює міністр, вам більше не потрібно їхати до суду та стояти в чергах, щоб отримати судову постанову та реквізити для сплати штрафу й судового збору. Тепер усе можна швидко знайти в Дії.

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Потрібно відкрити розділ Судові справи або Судові штрафи, вибрати штраф та сплатити його. Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє вашу справу.

Адміністративні правопорушення можуть варіюватися від незначної недбалості, наприклад, куріння в заборонених місцях або порушення правил торгівлі, і часто тягнуть за собою заплутаний і тривалий процес вирішення. Традиційно громадянам доводилося проходити через низку бюрократичних кроків, включаючи відвідування суду, стояння в довгих чергах для отримання судової постанови та реквізитів для сплати штрафу і відповідних судових зборів, і, нарешті, поїздку до банку для сплати штрафу. Із запровадженням нового сервісу цей складний процес спрощується і стає більш доступним для громадян.

Що ще нового з'явилось у Дії за останній час: