Як це працює
Як пояснює міністр, вам більше не потрібно їхати до суду та стояти в чергах, щоб отримати судову постанову та реквізити для сплати штрафу й судового збору. Тепер усе можна швидко знайти в Дії.
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Потрібно відкрити розділ Судові справи або Судові штрафи, вибрати штраф та сплатити його. Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє вашу справу.
Адміністративні правопорушення можуть варіюватися від незначної недбалості, наприклад, куріння в заборонених місцях або порушення правил торгівлі, і часто тягнуть за собою заплутаний і тривалий процес вирішення. Традиційно громадянам доводилося проходити через низку бюрократичних кроків, включаючи відвідування суду, стояння в довгих чергах для отримання судової постанови та реквізитів для сплати штрафу і відповідних судових зборів, і, нарешті, поїздку до банку для сплати штрафу. Із запровадженням нового сервісу цей складний процес спрощується і стає більш доступним для громадян.
Що ще нового з'явилось у Дії за останній час:
- У жовтні користувачі отримали можливість переглядати карту з позначеними Пунктами незламності. Нова функція підкаже графік роботи і навіть допоможе прокласти маршрут до найближчого. Послуга запрацювала майже для всіх областей. Виняток – Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина і Луганщина. Карта працює навіть без інтернету.
- Також у жовтні запустили тестування нової послуги, яка має полегшити продаж авто. Тепер українцям доступна перереєстрація транспортного засобу прямо у смартфоні.
- Ще одна послуга буде корисною вкладникам банків, які оголосили про банкрутство. Вони зможуть отримати відшкодування просто у мобільному застосунку, використавши нову послугу – Повернення вкладів. Гроші можна вивести на картку або відкрити нову картку єПідтримка.
- Також, нагадаємо, наприкінці літа в Дію повернули зміну місця реєстрації, але скористатися можливістю миттєвої зміни прописки можуть лише жінки, діти до 18 років та чоловіки, які не підлягають військовій мобілізації.