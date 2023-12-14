Теперь можно оценить место и оставить отзыв. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет 24 Канал.
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Что известно о модернизации Пунктов Несокрушимости в Дии
Кроме того, карту необязательно загружать – всю необходимую информацию можно просмотреть онлайн. Однако Минцифры рекомендует на всякий случай заблаговременно загрузить эту карту, чтобы точно иметь к ней доступ в случае экстренной ситуации.
Также стоит заметить, что самая карта интерактивна. Не нужно тратить много времени, чтобы найти нужное место. Теперь можно узнать, есть ли в Пункте несокрушимость зарядка, вода, тепло и аптечка.
Узнайте адрес, график работы и условия каждого Пункта несокрушимости всего за несколько кликов. Или отфильтровывайтесь по конкретным потребностям – есть ли интернет, обогрев, генератор или мобильная связь,
– заметил Михаил Федоров.
Готовясь к возможным блэкаутам, карту пунктов несокрушимости добавили на главный экран приложения и заложили туда фильтры "Открыто сейчас", "Доступно для людей с инвалидностью" и "Удобства".
Федоров отметил, что по соображениям безопасности карта в Херсонской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях не будет отображаться. Также частично доступна в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской областях.
О Дии
Дия – мобильное приложение и вебпортал, разработанный Минцифрами в 2019 году. В приложении можно получить справки, выписки и данные от различных госведомств и реестров, предоставить пакеты документов для инициации различных процессов: открытие/закрытие ФЛП и оформление пособий по безработице и т.д.
В Дии также хранятся электронные копии таких документов, как загранпаспорт, ID-карта, студенческий билет, водительские права, техпаспорт. Они представляют собой полноправные копии пластиковых оригиналов.
Задача приложения – сделать процесс предоставления этих услуг быстрым, прозрачным и избавить людей от ненужной бюрократии.
Последние модернизации в Дии
- В ноябре 2023 года в приложении появилась функция перевода ключевых документов на английском языке всего за несколько кликов. Среди документов, которые можно перевести: загранпаспорт, технический паспорт и водительское удостоверение. Пользователям необходимо зайти в приложение Дия Затем найти документ, который нужно перевести. Затем нажать на три точки в правом нижнем углу документа и выбрать "Перевести на английский".
- С 15 ноября заработали новые правила записи в консульства за рубежом. Теперь, чтобы занять электронную очередь понадобится Дия или BankID. Этот улучшенный механизм авторизации упрощает запись в электронную очередь и минимизирует риск кибермошенничества.
- Спикер ГНСУ Андрей Демченко рассказал, что в Минцифре начали тестирование опций в приложении Дия, что позволит родителям оформлять временное разрешение на выезд ребенка, которому не исполнилось 16 лет. Услуга будет безвозмездной. В то же время, классический способ оформления согласия у нотариуса остается доступным для родителей.