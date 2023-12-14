Теперь можно оценить место и оставить отзыв. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет 24 Канал.

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Что известно о модернизации Пунктов Несокрушимости в Дии

Кроме того, карту необязательно загружать – всю необходимую информацию можно просмотреть онлайн. Однако Минцифры рекомендует на всякий случай заблаговременно загрузить эту карту, чтобы точно иметь к ней доступ в случае экстренной ситуации.

Также стоит заметить, что самая карта интерактивна. Не нужно тратить много времени, чтобы найти нужное место. Теперь можно узнать, есть ли в Пункте несокрушимость зарядка, вода, тепло и аптечка.

Узнайте адрес, график работы и условия каждого Пункта несокрушимости всего за несколько кликов. Или отфильтровывайтесь по конкретным потребностям – есть ли интернет, обогрев, генератор или мобильная связь,

– заметил Михаил Федоров.

Готовясь к возможным блэкаутам, карту пунктов несокрушимости добавили на главный экран приложения и заложили туда фильтры "Открыто сейчас", "Доступно для людей с инвалидностью" и "Удобства".

Федоров отметил, что по соображениям безопасности карта в Херсонской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях не будет отображаться. Также частично доступна в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской областях.

О Дии

Дия – мобильное приложение и вебпортал, разработанный Минцифрами в 2019 году. В приложении можно получить справки, выписки и данные от различных госведомств и реестров, предоставить пакеты документов для инициации различных процессов: открытие/закрытие ФЛП и оформление пособий по безработице и т.д.

В Дии также хранятся электронные копии таких документов, как загранпаспорт, ID-карта, студенческий билет, водительские права, техпаспорт. Они представляют собой полноправные копии пластиковых оригиналов.

Задача приложения – сделать процесс предоставления этих услуг быстрым, прозрачным и избавить людей от ненужной бюрократии.

Последние модернизации в Дии