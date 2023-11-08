Об изменениях с пересечением границы рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет 24 Канал. По его словам, ситуация не изменилась.
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Он сказал, что сейчас есть два направления (выезда детей за границу – 24 Канал), а именно:
- согласие от родителя на временный выезд в сопровождении другого родителя.
- выезд без нотариально заверенного согласия другого родителя.
Это общая норма, действующая сейчас и действовавшая до военного положения. На время военного положения и норма, которая позволяла пересечение границы ребенка с родителями без нотариально заверенного согласия другого родителя – она продолжает действовать,
– сказал Демченко.
Он добавил, что это облегчение для будущего. Ведь сейчас в этом направлении должны быть наработаны технические возможности для того, чтобы и пограничники имели возможность в режиме онлайн проверять действительность таких согласий, которые будут проработаны в приложении Действие.
Демченко отметил, что родители могут воспользоваться тем условием, которое действует на время военного положения, то есть сопровождать ребенка наедине и без разрешения другого члена семьи.
С кем могут пересекать границу дети
По словам спикера ГПСУ по таким правилам можно пересекать границу в сопровождении бабушки, близких и родных, например, брата или сестры, достигших совершеннолетия.
Также, если у кого есть желание, они могут оформить нотариальное согласие. Он также подчеркнул, что это только желание каждого.
Разрешение на выезд в Дии: как это будет работать
По словам министра цифровой трансформации, чтобы оформить временное разрешение на выезд ребенка необходимо, чтобы оба родителя были авторизованы в Дии.
Также нужно, чтобы один из родителей отправил заявление о разрешении, а второй дал согласие в приложении Дии.
После этого данные автоматически вносятся в государственный реестр актов гражданского состояния. А пограничники смогут все это проверить онлайн,
– объяснил Михаил Федоров.
Услуга в Дии будет полностью бесплатной, впрочем, классический способ оформления согласия у нотариуса останется доступным для родителей.
Также во время действия военного положения не исчезает и возможность матери вывозить ребенка за границу без задокументированного разрешения отца.
Кстати говоря В Дии прокомментировали "сенсацию" по пересечению границы: запрещен ли пропуск с е-документами
Можно ли пересечь границу с цифровыми документами
- По загранпаспорту в Действии пересечь границу нельзя. Однако на границе могут принять другие документы из приложения. Об этом рассказали в Госпогранслужбе.
- Да, загранпаспорт должен быть наличествует физически. Но на границе могут принять документы в действии, подтверждающие инвалидность.
- "Паспорт в Дии может использоваться только для идентификации личности, но не для пересечения границы, в частности, из-за некоторых нюансов, скажем так, программного продукта",
– сказал Игорь Матвийчук.
- Также по его словам, на границе были случаи, когда люди пытались показать документы в псевдо-дии.