Об изменениях с пересечением границы рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет 24 Канал. По его словам, ситуация не изменилась.

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Он сказал, что сейчас есть два направления (выезда детей за границу – 24 Канал), а именно:

согласие от родителя на временный выезд в сопровождении другого родителя.

выезд без нотариально заверенного согласия другого родителя.

Это общая норма, действующая сейчас и действовавшая до военного положения. На время военного положения и норма, которая позволяла пересечение границы ребенка с родителями без нотариально заверенного согласия другого родителя – она продолжает действовать,

– сказал Демченко.

Он добавил, что это облегчение для будущего. Ведь сейчас в этом направлении должны быть наработаны технические возможности для того, чтобы и пограничники имели возможность в режиме онлайн проверять действительность таких согласий, которые будут проработаны в приложении Действие.

Демченко отметил, что родители могут воспользоваться тем условием, которое действует на время военного положения, то есть сопровождать ребенка наедине и без разрешения другого члена семьи.

С кем могут пересекать границу дети

По словам спикера ГПСУ по таким правилам можно пересекать границу в сопровождении бабушки, близких и родных, например, брата или сестры, достигших совершеннолетия.

Также, если у кого есть желание, они могут оформить нотариальное согласие. Он также подчеркнул, что это только желание каждого.

Разрешение на выезд в Дии: как это будет работать

По словам министра цифровой трансформации, чтобы оформить временное разрешение на выезд ребенка необходимо, чтобы оба родителя были авторизованы в Дии.

Также нужно, чтобы один из родителей отправил заявление о разрешении, а второй дал согласие в приложении Дии.

После этого данные автоматически вносятся в государственный реестр актов гражданского состояния. А пограничники смогут все это проверить онлайн,

– объяснил Михаил Федоров.

Услуга в Дии будет полностью бесплатной, впрочем, классический способ оформления согласия у нотариуса останется доступным для родителей.

Также во время действия военного положения не исчезает и возможность матери вывозить ребенка за границу без задокументированного разрешения отца.

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