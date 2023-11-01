Начальник отдела организации пограничного контроля штаба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Игорь Матвийчук рассказал, с какими документами можно пересечь границу.

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Почему нельзя пересечь границу с загранпаспортом в Дие

Загранпаспорт в приложении Дия для пересечения границы не подходит. Загранпаспорт должен быть физически.

Однако пограничники могут принять документы в Дие, которые, например, подтверждают инвалидность.

Паспорт в Дие может использоваться только для идентификации личности, но не для пересечения границы, в частности из-за некоторых нюансов, скажем так, программного продукта,

– сказал Игорь Матвийчук.

Он также рассказал, что на границе были случаи, когда люди пытались показать документы в псевдо-Дие. К примеру, мужчина утверждал, что он многодетный отец и показывал 3 свидетельства в приложении.

А при тщательной проверке выяснилось, что он пытался обмануть пограничников, демонстрируя фальшивые свидетельства в поддельном приложении.

В каких случаях е-паспорт использовать не удастся

Следует отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 14-1 Закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или его специальный статус", е-паспорт для выезда за границу не используется в случае:

пересечение государственной границы Украины, кроме случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину;

въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее;

въезда, пребывания, проживания или передвижения внутри границы, выхода в территориальное море и внутренние воды Украины.

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