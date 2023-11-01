Начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Ігор Матвійчук розповів, з якими документами можна перетнути кордон.

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Чому не можна перетнути кордон із закордонним паспортом в Дії

Закордонний паспорт у застосунку Дія для перетину кордону не підходить. Закордонний паспорт повинен бути наявний фізично.

Однак прикордонники можуть прийняти документи в Дії, які, наприклад, підтверджують інвалідність.

Паспорт в Дії може використовуватися тільки для ідентифікації особи, але не для перетину кордону, зокрема, через деякі нюанси, скажімо так, програмного продукту,

– сказав Ігор Матвійчук.

Він також розповів, що на кордоні були випадки, коли люди намагались показати документи в псевдо-Дії. До прикладу, чоловік стверджував, що він – багатодітний батько та показував 3 свідоцтва в додатку.

А під час прискіпливої перевірки з'ясувалося, що він намагався ошукати прикордонників, демонструючи фальшиві свідоцтва в підробленому додатку.

У яких випадках е-паспорт використати не вдасться

Варто зазначити, що відповідно до ч. 3 ст. 14-1 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", е-паспорт для виїзду за кордон не використовується у разі:

перетину державного кордону України, крім випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в'їзді в Україну;

в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї;

в'їзду, перебування, проживання або пересування в межах прикордонної смуги, виходу у територіальне море та внутрішні води України.

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