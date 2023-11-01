Як інформує 24 Канал, окрім проблем з доступом до реєстру, користувачі повідомляють також і про те, що із застосунку зник реєстраційний документ на авто, тобто техпаспорт.

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У тих же, хто намагався відкрити водійське в застосунку, висвічується повідомлення про те, що "доступу до реєстру немає і варто спробувати пізніше".



Повідомлення про помилку у застосунку Дія / Скриншот 24 Каналу

Варто зазначити, що проблем у роботі інших послуг та документів наразі не виявлено.

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На момент виявлення проблем в роботі застосунку Дія у Мінцифрі не повідомили про будь-які збої та складнощі в роботі, тож наразі невідомо наскільки довго проблеми з доступом до документів триватимуть.