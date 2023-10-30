24 Канал поспілкувався з Мстиславом Баніком – керівником із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України. Про останні розробки, послуги, майбутнє Дії та використання штучного інтелекту – читайте в матеріалі.

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З початком повномасштабної агресії Росії команда Мінцифри повністю переорієнтувала формат роботи, зосередившись на запуску послуг в Дії, які є актуальними в умовах воєнного часу. За цей час в Мінцифрі запустили понад 60 нових сервісів у застосунку й на порталі Дія.

Зокрема упродовж 2023 року в Дії з'явилися десятки функцій та сервісів, доступних безпосередньо зі смартфонів користувачів. Серед найважливіших нововведень:

Повернення вкладів : тепер Дія дозволяє вкладникам банків, які оголосили про банкрутство, без зайвих зусиль отримати відшкодування через картку єПідтримка – і все це в межах мобільного застосунку.

: тепер Дія дозволяє вкладникам банків, які оголосили про банкрутство, без зайвих зусиль отримати відшкодування через картку єПідтримка – і все це в межах мобільного застосунку. Зміна місця проживання : спрощуючи бюрократичні процеси, Дія дозволяє громадянам оновлювати свої реєстраційні дані лише кількома кліками, полегшуючи життя українців.

: спрощуючи бюрократичні процеси, Дія дозволяє громадянам оновлювати свої реєстраційні дані лише кількома кліками, полегшуючи життя українців. Заміна водійського посвідчення: заміна простроченого, втраченого або пошкодженого водійського посвідчення стала ще зручнішою. Користувачі можуть отримати нове посвідчення водія без зайвих зусиль за допомогою застосунку.

До речі, що саме з довідок та витягів доступно у Дії, можна дізнатися з нашого окремого матеріалу.

Послуга єВідновлення – один з найкращих проєктів Дії

Одним з яскравих проєктів, який виділив Мстислав Банік, є послуга єВідновлення, що обіцяє низку переваг. Програма пропонує компенсацію за майно, зруйноване внаслідок російської агресії, а також надає житлові сертифікати тим, чиє майно повністю зруйноване, з державною підтримкою для придбання нового житла. В рамках цієї ініціативи також доступна картка єВідновлення, подібна до картки єПідтримка.

Програма працює ефективно, подібно до "ковідної тисячі", але з її унікальними особливостями та ширшим охопленням.

Гроші, отримані через єВідновлення, можуть бути використані на різні цілі, як-от придбання дверей, вікон, наймання ремонтних бригад та придбання будівельних матеріалів, що робить її важливою державною ініціативою.

Як працює програма єВідновлення?

Це дуже простий процес:

Подання заявки: користувачі ініціюють процес, повідомляючи про пошкодження свого житла чи іншого майна через Дію, ЦНАП чи нотаріуса, після чого вони подають заявку на єВідновлення через Дію. Реєстр пошкодженого та знищеного майна Міністерства інфраструктури: заповнена заявка додається до реєстру Міністерства інфраструктури, де вона обробляється та оцінюється. Залучення органів місцевого самоврядування: місцева влада відіграє важливу роль у цьому процесі, виїжджаючи на місце, щоб оглянути пошкодження, сфотографувати їх, оцінити масштаби та розрахувати вартість необхідних ремонтних робіт, використовуючи спеціальні формули. Оплата та завершення: після завершення цих кроків заявники очікують на зарахування коштів на свої рахунки та можуть витратити їх в магазинах і будівельних компаніях, які є учасниками програми.

Мстислав Банік підкреслив ефективність програми, визнавши, що, хоча вона не є миттєвою, процес прискорюється порівняно з традиційними методами.

Хто найактивніше використовує Дію

Керівник із розвитку електронних послуг розповів, що сьогодні застосунком користуються 19,6 мільйона унікальних користувачів. Він також додав, що Дію часто використовують саме за потреби. Наприклад, водії, тому що вони користуються водійськими документами. Це також і люди, які користуються паспортами, закордонними або ID-картами, наприклад, коли отримують посилку, відкривають рахунок у банку та за інших умов.

Також відбуваються сплески аудиторії, наприклад, як при запуску єВідновлення чи Обмін лампочок. Тому, звісно, молода аудиторія більш активна, але основна вікова аудиторія у нас – це люди від 25 до 45 – 50 років. Приблизно 23% аудиторії – це люди старше 55 років,

– зазначив Банік.

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Над чим працює команда Дії та що їй заважає

Робота над Дією триває постійно і команда має чимало проєктів послуг у своєму беклозі, однак не всі з них можна реалізувати саме зараз, оскільки все залежить від багатьох факторів. Мстислав Банік розповів, що команда має у планах десятки послуг, однак час від часу виникають якісь термінові проєкти на кшталт Обмін лампочок.

Запуск кожної послуги передбачає не тільки розробку з боку Дії, а й з боку відповідного державного органу,

– пояснює Мстислав.

Він навів кілька важливих прикладів, як-от перереєстрація автомобілів через застосунок – у цьому випадку до послуги також долучене Міністерство внутрішніх справ.



У Дії доступні десятки послуг для українців / Фото Мінцифри, надане 24 Каналу

Щодо єВідновлення, то тут частка роботи покладається вже на Міністерство інфраструктури. Банік наголошує, що готовність системи з боку Міністерства є критично важливим фактором. У підсумку команда Дії може бути готова до реалізації певної послуги, однак врешті все залежатиме від того, чи готове саме профільне Міністерство до реалізації конкретної послуги.

Крім того, Мстислав Банік назвав кілька головних складових у розробці послуги. Одним з ключових факторів є питання законодавства, тому що будь-яка актуальна послуга у тому вигляді, в якому вона з’являється у Дії, зі слів Баніка, не передбачена старим законодавством.

Якщо ми говоримо про комплексні послуги, як-от розмитнення, то це досить складний, важкий проєкт. Це фактично ціла реформа. І технічно, наприклад, ми готові запускати розмитнення в якійсь короткостроковій перспективі, але досі парламент не визначив остаточну формулу,

– пояснює Мстислав.

Іншим фактором є саме технічна розробка з боку того чи іншого міністерства. Водночас керівник із розвитку електронних послуг в Дії зауважив, що після стількох років роботи, все рухається оперативно, на відміну від ситуації, яка була на початку.

"Наприклад, ми півтора року чекали, поки Міністерство соціальної політики розробить нову електронну Єдину інформаційну систему соціального страхування, щоб до неї можна було підключатися. Раніше, до того, не було куди підключатися, не було змоги запускати електронні сервіси пов'язані з соціалкою", – розповідає Банік.

Дія – superapp державних послуг

Неодноразово Дію називали суперапом – застосунком, який об'єднує багато різноманітних функцій. Мстислав Банік пояснив, що сьогодні Дія справді є таким собі мультитулом державних послуг, який дає змогу користувачам отримати низку документів та довідок одразу в смартфоні.

У нас вже є окремо державні послуги, документи, електронний підпис, опитування як форма електронної демократії, соціальні виплати. І це все робить Дію суперапом,

– зазначає Банік.



Мстислав Банік / Фото Мінцифри, надане 24 Каналу

Чи використовуватиме Дія штучний інтелект

Команда Дії бачить свій застосунок як універсальний інструмент, який під рукою користувача на всі випадки життя. Дія продовжує активно розвиватися й у найближчі кілька років вона, ймовірно, отримає чимало цікавих функцій та можливостей, пов’язаних з технологіями на базі штучного інтелекту.

Ми точно будемо використовувати багато в чому штучний інтелект, будемо використовувати великі дані для того, щоб прогнозувати, які послуги потрібні будуть людині в той чи інший момент життя, і проактивно їх пропонувати,

– розповів Мстислав.

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Ймовірно, одним з перших таких проєктів буде чат-бот Надія, про появу якого раніше вже говорили у Мінцифри. За словами Баніка, цей проєкт потребує чимало роботи. Водночас до нього ставляться вкрай відповідально, адже віртуальний асистент має допомагати людині й робити він це повинен безпомилково.

Банік наголошує, що коли людині потрібна допомога, штучний інтелект має все вирішити й дати на 100% правильну відповідь. Тож зараз команда продовжує вивчати та прокачувати все для того, щоб на момент готовності запустити якісного помічника, в роботі якого вона буде впевнена.