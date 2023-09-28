Наразі Дією користуються вже 19,5 мільйона українців. Зокрема, у застосунку доступні 14 цифрових документів та 27 сервісів, а на порталі – понад 100 послуг.

У самому застосунку Дія й на порталі можна всього в кілька кліків оформити необхідні електронні довідки та витяги. Це набагато зручніше, ніж використання таких самих паперових аналогів, адже е-документи неможливо загубити, пошкодити чи забути вдома – вони завжди під рукою в смартфоні.

Які довідки та витяги наразі доступні українцям для оформлення та завантаження у Дії – розповідає 24 Канал.

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Що наразі доступно з довідок і витягів для оформлення через Дію

Наразі через Дію можна оформити 9 різних довідок чи витягів, за якими раніше треба було стояти в чергах і чекати, поки їх підпишуть, поставлять печатки та нададуть. Відтепер більшість з них доступна для оформлення та завантаження як на порталі, так і онлайн.

Витяг про місце проживання

Тепер у Дії жителі можуть легко отримати виписку про місце проживання як своє, так і своєї дитини, лише зробивши кілька кліків. Ця зручна послуга доступна як через додаток, так і на порталі, що дозволяє користувачам обрати оптимальний для них спосіб, зайшовши зі свого смартфона чи комп'ютера.

Популярність цієї послуги очевидна: нею вже скористалися понад 4,2 мільйона людей. Цей документ відіграє вирішальну роль у різних життєвих ситуаціях, таких як постановка на військовий облік, одруження, зарахування дитини до школи чи дитячого садка.

Тому тепер часи виснажливих поїздок до реєстраційних органів для отримання цього витягу минули. З появою цієї послуги весь процес тепер можна завершити за лічені хвилини.



Довідки та витяги можна оформити швидко через Дію / Фото надане 24 Каналу

Витяг про несудимість

Тепер громадяни України можуть зручно отримати витяг про судимість через додаток і портал Дія. Цей документ, який щорічно заповнює близько 1 мільйона українців, необхідний для різних цілей, наприклад, для участі в тендерах, працевлаштування, усиновлення дитини чи постановки на облік у військкоматі.

Використовуючи зручну платформу Дія, люди можуть швидко створити необхідний документ за лічені хвилини. Якщо необхідна інформація є в офіційних реєстрах і не потребує додаткової перевірки, виписка формується автоматично. Крім того, документ можна швидко завантажити на смартфон або комп'ютер.

Примітно, що понад 490 тисяч українців уже скористалися цією зручною послугою, фактично отримавши виписку про судимість через додаток чи портал Дія.



У Дії також можна оформити витяги / Фото надане 24 Каналу

Довідки ОК-5 та ОК-7

У додатку та на порталі Дія тепер можна швидко й зручно отримати довідки ОК-5 та ОК-7. Ці документи є офіційним документом про трудовий та страховий стаж особи й мають попит серед українців. Вони відіграють вирішальну роль у різних адміністративних процесах, таких як нарахування лікарняних, реєстрація роботи та призначення пенсії. Вражає те, що платформа Дія вже обробила понад 5,8 мільйона замовлень на ці довідки.

Отримати довідки ОК-5 або ОК-7 через Дію можна за лічені хвилини. Користувачам достатньо оформити замовлення на потрібний документ на порталі або через додаток, і система автоматично згенерує його. Протягом максимум 5 хвилин сертифікат буде надісланий на вказану електронну адресу користувача або стане доступним для негайного перегляду та завантаження в додатку Дія чи обліковому записі на порталі.



З Дією можна забути про черги у держустановах / Фото надане 24 Каналу

Витяг з реєстру застрахованих осіб

Портал Дія також революціонізував процес отримання витягу з реєстру застрахованих осіб, отримання якого тепер займає лічені хвилини. Цей важливий документ має важливе значення для визначення розміру пенсій, субсидій та соціальних виплат.

Тож тепер давно минули ті часи, коли людям доводилося стояти в довжелезних чергах у територіальному органі Пенсійного фонду, щоб отримати цю виписку. Тепер процес спрощено і громадяни можуть без зусиль заповнити онлайн-форму на порталі Дія. Згодом виписка буде автоматично сформована та зручно відправлена в особистий кабінет особи на порталі. Ефективність і оперативність цієї системи очевидні, адже цією послугою через Дію скористалися вже понад 86 тисяч українців.



Дія полегшила можливості для українців з документами / Фото надане 24 Каналу

Довідка про доходи

За лічені хвилини довідку про доходи тепер можна легко отримати на порталі Дія. Незалежно від того, чи шукаєте ви фінансову допомогу, подаєте заявку на кредит чи субсидію або навіть отримуєте візу для міжнародних поїздок, ця довідка є обов'язковою вимогою.

Уся процедура передбачає заповнення заявки на порталі Дія, після чого документ швидко генерується та оперативно надходить в особистий кабінет користувача на порталі. Цей плавний процес виконується лише за п’ять хвилин, що забезпечує максимальну ефективність. Послугою вже скористалися понад 476 тисяч разів.



Документи в Дії можна оформити в кілька кліків / Фото надане 24 Каналу

Довідка про доходи пенсіонера

Портал Дія також додав важливий документ для українців старшого віку – довідку про доходи пенсіонера. Цей документ призначений для кількох цілей, зокрема, для підтвердження доходу під час поїздок за кордон, отримання пенсійного посвідчення, субсидій та полегшення переказу пенсійних виплат за кордон. Цю довідку українці та українки замовили через Дію 27 тисяч разів.

Витяг з ЄДР

На порталі Дія можна також отримати один з найпопулярніших документів для підприємців — витяг з Єдиного державного реєстру. Послуга наразі доступна лише для ФОПів.

Цей документ містить інформацію про бізнес, а також підтверджує факт, що людина є підприємцем. Цей витяг необхідний під час підписання договорів чи для отримання послуг у банках.

Раніше, щоб оформити витяг, доводилося йти в ЦНАП, сплачувати адмінзбір та чекати 24 години. Тепер достатньо обрати потрібну послугу на порталі Дія, перевірити дані з реєстрів, сплатити збір онлайн — і витяг сформується автоматично. Ви відразу зможете завантажити його на комп'ютер. Документ через Дію замовили вже більше ніж 66 тисяч разів.



Усі документи Дії зберігатимуться на комп'ютері чи у смартфоні / Фото надане 24 Каналу

Довідка про нерухоме майно

Тепер усього за кілька простих кроків на порталі Дія громадяни можуть отримати доступ до важливої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Ця довідка є незаперечним доказом права власності на нерухоме майно.

Крім актуальності в повсякденних сценаріях, цей документ має особливе значення під час війни, оскільки він стає інструментом для оцінки та компенсації будь-яких збитків, понесених внаслідок російської агресії.

Вражає те, що кількість осіб, які успішно отримали сертифікати нерухомості через Дію, вже перевищила 166 тисяч.

Дублікати свідоцтв та витяги

​Дія також може допомогти громадянам, якщо вони загубили чи втратили якийсь зі своїх документів, наприклад свідоцтво про народження. Тепер можна замовити його повторну видачу на порталі Дія, а потім забрати готовий дублікат у відділенні ДРАЦС або отримати його на Укрпошті – у відділенні або кур'єром.

До того ж на порталі Дія можна замовити дублікати свідоцтв та витяги: про народження, про зміну імені, про шлюб, про розірвання шлюбу та про смерть. Через Дію українці отримали дублікати й витяги вже понад 30 тисяч разів.