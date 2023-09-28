В настоящее время Дией пользуются уже 19,5 миллиона украинцев. В частности, в приложении доступно 14 цифровых документов и 27 сервисов, а на портале – более 100 услуг.

В самом приложении Дия и на портале можно всего в несколько щелчков оформить необходимые электронные справки и выписки. Это гораздо удобнее, чем использование таких же бумажных аналогов, ведь е-документы невозможно потерять, повредить или забыть дома – они всегда под рукой в смартфоне.

Какие справки и выписки доступны украинцам для оформления и загрузки в Дии – рассказывает 24 Канал.

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Что теперь доступно из справок и выписок для оформления через Дию

Теперь через Дию можно оформить 9 различных справок или выписок, за которыми раньше нужно было стоять в очередях и ждать, пока их подпишут, поставят печати и предоставят. Теперь большинство из них доступно для оформления и загрузки как на портале, так и онлайн.

Выписка о месте жительства

Теперь в Дие жители могут легко получить выписку о месте жительства как своего, так и своего ребенка, сделав лишь несколько кликов. Эта удобная услуга доступна как через приложение, так и на портале, что позволяет пользователям выбрать оптимальный для них способ, зайдя со своего смартфона или компьютера.

Популярность этой услуги очевидна: ею уже воспользовались более 4,2 миллиона человек. Этот документ играет решающую роль в различных жизненных ситуациях, таких как постановка на военный учет, женитьба, зачисление ребенка в школу или детский сад.

Поэтому теперь времена изнурительных поездок в регистрационные органы для получения этой выписки прошли. С появлением этой услуги весь процесс теперь можно завершить в считанные минуты.



Справки и выписки можно оформить быстро через Дию / Фото предоставлено 24 Каналу

Выписка о несудимости

Теперь граждане Украины могут удобно получить выписку о судимости через приложение и портал Дия. Этот документ, ежегодно заполняющийся около 1 миллионом украинцев, необходим для разных целей, например, для участия в тендерах, трудоустройства, усыновления ребенка или постановки на учет в военкомате.

Используя удобную платформу Дия, люди могут быстро создать необходимый документ в считанные минуты. Если необходимая информация находится в официальных реестрах и не требует дополнительной проверки, выписка формируется автоматически. Кроме того, можно быстро загрузить документ на смартфон или компьютер.

Примечательно, что более 490 тысяч украинцев уже воспользовались этой удобной услугой, фактически получив выписку о судимости через приложение или портал Дия.



В Дии также можно оформить выписки / Фото предоставлено 24 Каналу

Справка ОК-5 и ОК-7

В приложении и на портале Дия можно быстро и удобно получить справки ОК-5 и ОК-7. Эти документы являются официальным документом о трудовом и страховом стаже и пользуются спросом среди украинцев. Они играют решающую роль в различных административных процессах, таких как начисление больничных, регистрация работы и назначение пенсии. Впечатляет то, что платформа Дия уже обработала более 5,8 миллиона заказов на эти справки.

Получить справки ОК-5 или ОК-7 через Дию можно за считанные минуты. Пользователям достаточно оформить заказ на нужный документ на портале или через приложение и система автоматически сгенерирует его. В течение максимум 5 минут сертификат будет отправлен на указанный электронный адрес пользователя или станет доступным для немедленного просмотра и загрузки в приложении Дия или аккаунте на портале.



С Дией можно забыть об очередях в госучреждениях / Фото предоставлено 24 Каналу

Выписка из реестра застрахованных лиц

Портал Дия также революционизировал процесс получения выписки из реестра застрахованных лиц, получение которого теперь занимает считанные минуты. Этот важный документ имеет важное значение для определения размера пенсий, субсидий и социальных выплат.

Теперь давно прошли те времена, когда людям приходилось стоять в длиннющих очередях в территориальном органе Пенсионного фонда, чтобы получить эту выписку. Теперь процесс упрощен и граждане могут без труда заполнить онлайн-форму на портале Дия. Впоследствии выписка будет автоматически сформирована и удобно отправлена в личный кабинет человека на портале. Эффективность и оперативность этой системы очевидны, ведь этой услугой через действие воспользовались уже более 86 тысяч украинцев.



Дия облегчила возможности для украинцев с документами / Фото предоставлено 24 Каналу

Справка о доходах

За считанные минуты справку о доходах теперь можно легко получить на портале Дия. Независимо от того, ищете ли вы финансовую помощь, подаете заявку на кредит или субсидию или даже получаете визу для международных поездок, эта справка является обязательным требованием.

Вся процедура подразумевает заполнение заявки на портале Дия, после чего документ быстро генерируется и оперативно поступает в личный кабинет пользователя на портале. Этот плавный процесс выполняется всего за пять минут, что обеспечивает максимальную эффективность. Услугой уже воспользовались более 476 тысяч раз.



Документы в Дии можно оформить в несколько кликов / Фото предоставлено 24 Каналу

Справка о доходах пенсионера

Портал Дия также добавил важный документ для украинцев постарше – справку о доходах пенсионера. Этот документ предназначен для нескольких целей, в частности для подтверждения дохода во время поездок за границу, получения пенсионного удостоверения, субсидий и облегчения перевода пенсионных выплат за границу. Эту справку украинцы и украинки заказали через Дию 27 тысяч раз.

Выдержка из ЕГР

На портале Дия можно получить один из самых популярных документов для предпринимателей — выписку из Единого государственного реестра. Услуга доступна только для ФЛП.

Этот документ содержит информацию о бизнесе, а также подтверждает, что человек является предпринимателем. Эта выписка необходима при подписании договоров или для получения услуг в банках.

Раньше, чтобы оформить выписку, приходилось идти в ЦНАП, платить админсбор и ждать 24 часа. Теперь достаточно выбрать нужную услугу на портале Дия, проверить данные из реестров, оплатить сбор онлайн — и выписка сформируется автоматически. Вы сразу сможете скачать его на компьютер. Документ через Дию заказали уже более 66 тысяч раз.



Все документы Дии будут храниться на компьютере или в смартфоне / Фото предоставлено 24 Каналу

Справка о недвижимости

Теперь всего в нескольких простых шагах на портале Дия граждане могут получить доступ к важной информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Эта справка является неопровержимым доказательством права собственности на недвижимое имущество.

Кроме актуальности в повседневных сценариях, этот документ имеет особое значение во время войны, поскольку он становится инструментом для оценки и компенсации любого ущерба, понесенного в результате российской агрессии.

Впечатляет то, что количество лиц, успешно получивших сертификаты недвижимости через Дию, уже превысило 166 тысяч.

Дубликаты свидетельств и выдержки

Дия также может помочь гражданам, если они потеряли или потеряли какой-либо из своих документов, например свидетельство о рождении. Теперь можно заказать его повторную выдачу на портале Дия, а затем забрать готовый дубликат в отделении ДРАЦС или получить его на Укрпочте – в отделении или курьером.

К тому же на портале Дия можно заказать дубликаты свидетельств и выписки: о рождении, о смене имени, о браке, о расторжении брака и о смерти. Через Дию украинцы получили дубликаты и выписки уже более 30 тысяч раз.