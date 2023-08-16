Среди них – шеринг документов, Дия.Подпись, валидация. Это удобные механизмы взаимодействия с цифровыми документами и пользователями Дии.

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Миллионы довольных украинцев не тратят время и деньги на ксерокопии, подписание от руки, поездки в учреждения и очереди. В то же время, компании не тратят время работников и средства на обработку и хранение килограммов макулатуры. Ведь документооборот можно проводить онлайн благодаря Дие.

К примеру, ранее открыть банковский счет можно было только в отделении. Сейчас уже более 20 украинских банков предоставляют возможность сделать это в их приложении – поделившись копиями документов через Дию. 5 – 10 минут – и у банка есть новый клиент.

Недавно Monobank установил новый рекорд онлайн-регистрации нового клиента благодаря Дие – 99 секунд. Клиент при этом сэкономил время на поездки и очереди, а работник банка – на обслуживание клиента вживую. Всего украинцы открыли дистанционно более 3 миллионов счетов благодаря Дие.

В приложении Дия более 19,4 миллиона пользователей. Это около 50% украинцев. Уже сейчас вместо того, чтобы производить ксерокопии их документов, компании получают копии цифровых документов через приложение Дия – в свою систему или на почту. Или подписаны Дия.Подписью файлы. Конечно, только после пользовательского согласия в приложении.

Более 8 тысяч украинских компаний и учреждений внедрили сервисы Дии, чтобы предоставлять услуги быстрее и удобнее. Это банки, страховые и почтовые компании, мобильные операторы, сервисы документооборота, маркетплейсы, гостиницы, медицинские учреждения, учреждения публичного сектора, таких как ЦНАПы, Пенсионный фонд Украины, УСЗНы, каршеринг и многие другие. Этот перечень постоянно расширяется.

Что нужно для того, чтобы использовать сервисы Дия? Компания должна подписать необходимые документы и произвести техническую настройку такого процесса. Ведь мы строим самое удобное государство в мире с точки зрения получения услуг. В этот процесс должны быть вовлечены все.

Валидация – проверка подлинности цифровых документов

Каждый документ можно проверить с помощью QR-кода и штрихкода, которые генерируются на обратной стороне документа после нажатия на него. Есть два варианта валидации цифровых документов.

Первый мы называем "Дия – Дия". Каждый пользователь Дии может проверить подлинность цифрового документа другого пользователя. Для этого нужно открыть QR-сканер, расположенный в правом верхнем углу главного экрана приложения Дия, и навести его на QR-код цифрового документа другого человека. Если такой документ находится в Дие, вы получите сообщение "Документ найден".



Как проверить документ

Второй вариант валидации требует технической настройки через API со стороны компании. Когда работник специальным сканером считывает QR-код или штрихкод цифрового документа клиента – сразу в систему компании поступает подтверждение действительности документа, соответствия ФИО пользователя данным в системе и/или соответствия возраста пользователя.



Еще один способ проверки документов

Персональные данные при валидации документов не передаются.

Активнее всего этот сервис внедряют ритейлеры, продающие товары по возрасту, и логистические компании, выдающие посылки.

Валидация позволяет проверить подлинность цифровых документов за один клик. Работник будет точно знать, что это оригинальный документ.

Шеринг цифровых документов

А что делать, когда нужно предоставить копию документа? Фотографировать экран смартфона или делать скрины – не вариант.

Для этого мы внедрили революционную технологию шеринга документов. Это возможность получить копии документов от клиента в формате PDF-файлов и метаданных благодаря приложению Дия. Данные передаются только с личного согласия пользователя в Дие. Метаданные позволяют настроить автозаполнение необходимых полей в системе организации при регистрации или заполнении анкеты клиента.

Шеринг документов заменяет ксероксы и сканеры. Цифровая копия "летит" со смартфона пользователя сразу в систему запрашивающего – государственного учреждения или бизнеса.

Процесс очень прост: компания посылает запрос на получение копий документов, и клиент в Дие должен подтвердить его с помощью Дия.Подписи. В запросе есть название компании и список необходимых документов. Так что пользователь сразу видит, кому передает копии. Существует два вида шеринга: офлайн и онлайн.



Как происходит шеринг документов

К примеру, гость заселяется в отель. Он показывает штрихкод паспорта в Дие на рецепции, работник сканирует штрихкод или вводит 13-значный номер под штрихкодом в систему вручную, гость получает запрос на копию паспорта и подтверждает его. Копия летит в систему компании, а метаданные автоматически заполняют анкету гостя. Например, ФИО, дата рождения и паспортные данные. Ничего не нужно заполнять от руки. Это работает шеринг оффлайн.

Иная ситуация. Клиент регистрирует номер телефона. За завтраком зашел в приложение мобильного оператора, выбрал опцию регистрации и кнопку предоставления копии паспорта через Дию. Остается подтвердить запрос в Дие. Копия автоматически отправляется мобильному оператору. Так в считанные минуты пользователь регистрирует номер.

Дома, на работе или во время отпуска – удаленно. Так работает шеринг онлайн. К слову, регистрация номера онлайн с помощью Дии уже работает в приложениях lifecell и Vodafone.



Как происходит шеринг документов онлайн

Шеринг документов подходит всем компаниям, которые запрашивают копии документов для предоставления услуг и готовы произвести техническую настройку через API.

За все время существования сервиса украинцы пошерили документы более 15 миллионов раз. Это количество успешных запросов, а в запросе может быть сразу несколько документов, например, паспорт и налоговый номер. То есть минимум 15 миллионов сохранившихся листов бумаги и 45 миллионов гривен сэкономленных средств на сканировании и печати. Ежедневно через Дию украинцы шерят документы в среднем 30 тысяч раз.

Если у компании нет технической команды, которая может внедрить шеринг через API – есть удобная альтернатива – Дия.QR. Это сервис для малого и среднего бизнеса, а также государственных учреждений, позволяющий получать копии цифровых документов не в систему компании, а на e-mail, в формате PDF-файлов. Для этого нужно только создать Дия.QR на портале Дия и разместить его в точках взаимодействия с клиентами. Важно: Дия.QR можно использовать исключительно оффлайн.



Как работает Дия.QR

Революционная технология Дии

Еще одна уникальная технология – Дия.Подпись. Квалифицированная электронная подпись прямо в смартфоне. И не нужно носить с собой флешки с кэпами. Подпись всегда под рукой.

Все пользователи Дии с ID-картой, загранпаспортом или видом на жительство в приложении могут создать собственную Дия.Подпись за считанные секунды и подписывать им необходимые документы в любом месте. Более 7 миллионов пользователей приложения уже активировали Дия.Подпись.

Компании могут ввести возможность подписывать необходимые документы или авторизоваться с Дии. Подписью непосредственно на своем сайте или в приложении. Подпись уже интегрировали почти 100 партнеров, среди которых государственные и частные приложения и сайты, банки, сервисы документооборота, коммунальные предприятия и многие другие бизнесы.

Например, уже три маркетплейса используют Дию.Подпись для подтверждения пользователей. Таким образом площадки становятся безопаснее, ведь аккаунты ведут верифицированные через Дию.Подпись продавцы и специалисты, а не вымышленные персонажи.

Еще интересный кейс – украинский аптечный холдинг внедрил Дию.Подпись в корпоративный чат-бот, чтобы работники могли подписывать заявление об отпуске, просто щёлкнув. Еще два бизнеса интегрируют сейчас Дия.Подпись, чтобы работники могли подписывать документы для HR-отдела в считанные секунды. В общей сложности украинцы воспользовались Дия.Подписью уже более 15 миллионов раз.



Как использовать Дия.Подпись

Чтобы подключить услуги Дии, ваш бизнес должен быть официально зарегистрирован в Украине, не иметь связей с Россией и Беларусью, иметь право запрашивать подписи клиентов, документы или их копии.

Готовы внедрять сервисы, которыми уже пользуются топ игроки рынка для упрощения документооборота и в будущем будут пользоваться все? Пишите команде Внедрение Дии в телеграм – @DiiaStart.