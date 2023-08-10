Новый грант для малого бизнеса в Украине.

В рамках программы EU4Business 50 украинских предпринимателей имеют возможность получить грант на сумму до 10 тысяч евро. Речь идет о бизнесах, пострадавших от российской агрессии.

Достойно внимания В ногу со временем и взглядом в будущее: что такое агротуризм и как развивать этот бизнес

Главные требования к кандидатам на получение финансовой помощи:

  • Штат от 11 до 49 работников;
  • Владельцами компании должны быть граждане Украины;
  • Компания не работает на временно оккупированных территориях;
  • Отсутствие дочерних компаний в России, Белоруссии и других странах, в отношении которых введены санкционные ограничения;
  • Годовой доход не пересекает отметку в 10 миллионов евро.

Прежде всего, обратят внимание на компании, работающие с товарами первой необходимости или работающие в сфере здравоохранения, архитектуры или инженерии.

В случае получения гранта, предприниматели смогут вложить средства в приобретение необходимых материалов, аренду помещений, зарплаты для сотрудников, аренду оборудования или релокацию бизнеса.

Какие еще гранты могут получить украинцы: