Новий грант для малого бізнесу в Україні
У рамках програми EU4Business 50 українських підприємців мають можливість отримати грант на суму до 10 тисяч євро. Йдеться про бізнеси, які постраждали від російської агресії.
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Головні вимоги до кандидатів на отримання фінансової допомоги:
- Штат від 11 до 49 працівників;
- Власниками компанії мають бути громадяни України;
- Компанія не працює на тимчасово окупованих територіях;
- Відсутність дочірніх компаній у Росії, Білорусі та інших країнах, проти яких запроваджені санкційні обмеження;
- Річний дохід не перетинає позначку в 10 мільйонів євро.
Перш за все звернуть увагу на компанії, які працюють з товарами першої необхідності або працюють у сфері охорони здоров’я, архітектури або інженерії.
У разі отримання гранту, підприємці зможуть вкласти кошти у придбання необхідних матеріалів, оренду приміщень, зарплати для співробітників, оренда обладнання або релокацію бізнесу.
Які ще гранти можуть отримати українці:
- Для прикладу, Міжнародна гуманітарна організація Help (Hilfe zur Selbsthilfe) анонсувала виділення 325 грантів для мікробізнесів та підприємців-ВПО;
- На початку серпня 2023 року Український фонд стартапів оголосив про запуск нової програми підтримки українських підприємців, у рамках якої для 30 малих і середніх бізнесів можуть отримати фінансову допомогу на суму у розмірі 750 тисяч євро.