Новий грант для малого бізнесу в Україні

У рамках програми EU4Business 50 українських підприємців мають можливість отримати грант на суму до 10 тисяч євро. Йдеться про бізнеси, які постраждали від російської агресії.

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Головні вимоги до кандидатів на отримання фінансової допомоги:

Штат від 11 до 49 працівників ;

; Власниками компанії мають бути громадяни України;

Компанія не працює на тимчасово окупованих територіях;

Відсутність дочірніх компаній у Росії, Білорусі та інших країнах, проти яких запроваджені санкційні обмеження;

Річний дохід не перетинає позначку в 10 мільйонів євро.

Перш за все звернуть увагу на компанії, які працюють з товарами першої необхідності або працюють у сфері охорони здоров’я, архітектури або інженерії.

Важливо! Заявку на отримання гранту можна подати до 25 серпня 2023 року на порталі Дія.

У разі отримання гранту, підприємці зможуть вкласти кошти у придбання необхідних матеріалів, оренду приміщень, зарплати для співробітників, оренда обладнання або релокацію бізнесу.

Які ще гранти можуть отримати українці: