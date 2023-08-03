Український фонд стартапів оголосив нову програму підтримки українських підприємців. Програма передбачає виділення фінансування для 30 малих і середніх бізнесів на 750 тисяч євро.
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Кому будуть надавати гранти та як подати заявку
Гроші на цю програму виділяють уряд Німеччини та ЄС. Кожен грант складе 25 тисяч євро, це приблизно 1 мільйон гривень.
Заявки будуть приймати від малого та середнього бізнесу, який виготовляє інноваційні продукти чи надає відповідні послуги, а також планує розширюватися на експорт. Одне підприємство може подавати заявку лише один раз. Це стосується і пов'язаних між собою підприємств.
Що потрібно для участі у програмі:
- мати зареєстроване ТОВ;
- чисельність найманих працівників – від 11 до 100;
- не вести бізнес у Росії, Білорусі чи інших підсанкційних країнах;
- річний дохід – до 10 мільйонів євро на рік;
- як мінімум 51% акцій мають належати українцям.
Детальніше ознайомитися з програмою та подати заявку на грант можна за посиланням.