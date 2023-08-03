Украинский фонд стартапов объявил новую программу поддержки украинских предпринимателей. Программа предусматривает выделение финансирования для 30 малых и средних бизнесов в 750 тысяч евро.
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Кому будут предоставлять гранты и как подать заявку
Деньги на данную программу выделяют правительство Германии и ЕС. Каждый грант составит 25 тысяч евро, это около 1 миллиона гривен.
Заявки будут принимать от малого и среднего бизнеса, который производит инновационные продукты или предоставляет соответствующие услуги, а также планирует расширяться на экспорт. Одно предприятие может подавать заявку только один раз. Это касается и связанных между собой предприятий.
Что нужно для участия в программе:
- иметь зарегистрированное ООО;
- численность наемных работников – от 11 до 100;
- не вести бизнес в России, Белоруссии или других подсанкционных странах;
- годовой доход – до 10 миллионов евро в год;
- как минимум 51% акций должны принадлежать украинцам.
Подробнее ознакомиться с программой и подать заявку на грант можно по ссылке.